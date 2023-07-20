Крутые повороты судьбы: три знака Зодиака, у которых поменяется жизнь до конца лета 2023 года

Овнам, Ракам и Весам стоит ожидать больших перемен во многих сферах жизни до начала осени.

Вторая половина лета 2023 года будет периодом перемен для всех знаков Зодиака, ведь кармические узлы перешли в новые знаки, а планета любви и красоты Венера будет ретроградной. Астролог OLGA STELLA рассказала про знаки Зодиака, которые больше остальных ощутят резкие изменения в своей жизни до конца лета 2023 года.

Овен

Конец лета может стать для Овнов периодом, когда вы примите решение о существенных изменениях в своей жизни, таких как смена работы, переезд или новые отношения. Ваша страсть к жизни и уверенность в себе могут привести к резким изменениям, которые определенно будут заметны в жизни. У вас появятся амбиции достигать вершин во всех сферах жизни. Также возможны перемены связанные с браком.

Рак

Вторая половина лета может быть особенно интересной для Раков, так как в этот период вы столкнетесь с новыми возможностями и вызовами. Под влиянием сразу нескольких астрологических факторов, ваша жизнь может внезапно перевернуться. Перемены будут связаны с резким скачком в карьере и статусе на рабочем месте — возможно, у вас поменяется работа или будет новая должность. Также звезды сулят вам освобождение от чего-то.

Весы

У Весов до конца лета кардинально поменяется окружение. Возможны невероятные знакомства и коллаборации, о которых раньше вы могли только мечтать. Астрологические факторы также могут влиять на ваш внутренний мир, подталкивая на более смелые и авантюрные решения, которые изменят вашу жизнь.