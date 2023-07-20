В полупрозрачном топе: Меган Фокс отправилась на свидание с женихом (фото)

Звездная пара, которая с начала 2023 года подогревает слухи о расставании, снова появилась на публике.

37-летняя американская актриса Меган Фокс отправилась на свидание со своим женихом Machine Gun Kelly. Об этом пишет People.

Звезда экрана и 33-летний музыкант были сфотографированы вместе в Лос-Анджелесе, когда они покупали закуски на рынке Эревон.

Kelly, он же Колсон Бейкер, протягивал руку к актрисе, когда они шли вместе. Музыкант держал сумку с рынка, а Фокс несла пиджак к своему полностью черному наряду.

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Для выхода в свет многодетная мама выбрала полупрозрачный топ и черную мини-юбку, дополнив образ прозрачными туфлями на высокой платформе.

Между тем музыкант был в белом лонгсливе и светлых джинсах. К образу Бейкер добавил голубую кепку и массивные белые кроссовки.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Прогулка звезды фильма "Тело Дженнифер" и ее жениха стала первым случаем, когда их сфотографировали вместе на публике с мая 2023 года. У пары, которая была помолвлена с января 2022 года, возникли проблемы в отношениях после того, как Фокс намекнула на возможный разрыв в феврале 2023 года.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

"Они проделали много работы, чтобы снова укрепить свои отношения и снова вместе", — сказал источник. "Они помолвлены, но не планируют свадьбу".

Напомним, Меган Фокс продемонстрировала фигуру в невидимом бикини.

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