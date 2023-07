Группа Киану Ривза выпустила песню и впервые за 23 года запишет новый альбом (видео)

Группа Ривза Dogstar собирается в тур по США и Японии. Новый альбом под названием Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees выйдет 6 октября.

Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала первый за 23 года альбом и выпустила музыкальное видео. Кроме Ривза, который играет на бас-гитаре, в группу также входят его друзья Роберт Мейлхаус, Брет Домроуз и Грегг Миллер. Об этом пишет NME.

Рок-группа Киану Ривза Dogstar подтвердила, что выпустит свою первую новую музыку за 23 года с новым альбомом и заглавным синглом.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Группа уже выпустила "веселую летнюю песню" Everything Turns Around 19 июля, сыграв ее вживую в клубе The Roxy в Голливуде накануне вечером.

Новая песня группы Киану Ривза Dogstar

Новый альбом под названием Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees выйдет 6 октября.

Наряду с выпуском своего альбома Dogstar объявили о турне, которое начнется 10 августа и продлится до конца 2023 года. Всего они отыграют 25 концертов в США и Японии.

Анонс нового альбома и турне вызвал ажиотаж среди поклонников группы, так что участники написали в Instagram: "Спасибо всем за добрые комментарии. Мы очень рады такому отклику. Честно говоря, мы такого не ожидали. Это заставляет нас хотеть играть еще больше. Еще раз спасибо за то, что вы так терпеливы с нами. У нас действительно самые лучшие, самые преданные поклонники!".

Группа Киану Ривза была основана в 1992 году. Она просуществовала до 2002 года и распалась. Точнее друзья просто перестали писать песни и давать концерты. Так что воссоединение будет триумфальным.

Название команда получила в честь одноименной звезды (известной также как Сириус), однако сперва группа выступала под вывеской Small Fecal Matter, а потом — BFS (Big Fucking Shit или Big Fucking Sound, как шутил сам Ривз).

За время своего существования Dogstar выпустили два альбома "Our Little Visionary" (1996) и "Happy Ending" (2000), добившись умеренного успеха. Парни выступали на разогреве у Bon Jovi и Дэвида Боуи.

В 2017 году на шоу Джимми Фэллона Ривз рассказывал, что идея создать группу у него возникла спонтанно.

"Знаете, как бывает, вы начинаете репетировать в гараже, потом начинаете писать свои песни, потом думаете: "Так давайте выйдем и будем их исполнять!". А потом вы думаете: "А не поехать ли нам в тур?". И вот ты уже едешь по стране и даешь концерты", — шутил Ривз.

А в интервью музыкальному журналу Entertainment Weekly звезда "Джона Уика" рассказывал, какая музыка и какие группы ему нравятся. Это классика британского и американского панк-рока, пост-панк и хардкор-панк.

"Fugazi, The Ramones, Exploited, Discharge, ранний Элвис Костелло, The Clash, Violent Femmes, Joy Division, Minor Threat и Bad Brains. Это определенно те группы, которые меня самого вдохновили заняться музыкой", — рассказывал Киану Ривз, назвав свою любимую песню. Это "Love Will Tear Us Apart".

Впрочем, у актера есть еще одна страсть. Он любит мотоциклы и предпочитает передвигаться именно на них. У него даже есть собственная компания по их производству Arch Motorcycle. Мотоциклы этой марки появлялись в культовой игре Cyberpunk 2077, где одну из главных ролей исполнял и сам Киану Ривз.