Три знака Зодиака, которые больше остальных почувствуют влияние Ретроградной Венеры (видео)

23 июля планета красоты и любви Венера станет ретроградной и некоторые знаки Зодиака больше остальных ощутят ее влияние.

Ретроградная Венера начнется 23 июля 2023 года в знаке Льва и продлится до 4 сентября 2023 года. Венера – это планета любви, удовольствия, красоты и финансов. Ее ретроградное движение говорит о некоторых задержках и медленном продвижении в этих сферах. Астролог Анжела Перл рассказала, кто из знаков Зодиака особенно ощутит влияние Венеры в ретрограде.

Овен

Ретроградная Венера у Овнов будет находиться в пятом доме, который отвечает за радости и влюбленность. В период Ретроградной Венеры вас могут ожидать сильные эмоции, а также резкие изменения в личной жизни — это может быть как новый этап в отношениях, так и их окончание. Также в вашу жизнь могут вернуться бывшие партнеры или люди из прошлого. Еще очень вероятны масштабные перемены в вашем бизнесе.

Лев

Для Льва Ретроградная Венера будет находиться в первом, их собственном, доме гороскопа. У вас может произойти переоценка ценностей, могут поменяться взгляды на жизнь и свою самореализацию. Также очень вероятны кардинальные перемены в личной жизни — вас ждет какой-то серьезный разговор или важное решение по поводу совместного будущего, развод или даже брак. Но не забывайте, что праздновать свадьбу можно в период Ретроградной Венеры, а вот проводить церемонию росписи в этот период — не стоит.

Скорпион

Для Скорпионов Венера будет в 10-м доме, связанном с карьерой и репутацией. Вы будете искать и находить новые источники дохода. Также вас ожидают перемены на рабочем месте: смена начальства или новые обязанности. Также поменяется ваш личный статус. Важные новости могут поступить и от родителей. Этот дом также связан с открытостью, а значит, какие-то тайны могут стать явными.