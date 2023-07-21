Орфея, Жаклин и Глория: редкие женские имена и их значение
Как оригинально и интересно назвать девочку — список имен, их значения и короткие формы.
Необычные редкие имена всегда привлекают внимание из-за своей нетривиальности. Если вы увлекаетесь эзотерической тематикой, то вот значение красивых редких имен для девочек:
Орфея (сокр. Ора, Фея) — смелая и независимая.
Любомила (сокр. Люба, Мила) — любимая и милая.
Жаклин (сокр. Лина, Жак) — идущая следом.
Квитка (сокр. Квита) — символ цветения и красоты.
Дорофея (скор. Фия, Дора) — дарованная Богом.
Азалия (сокр. Лия, Аза) — бесконечная вечность.
Доминика (сокр. Ника, Дома, Мика) — дама.
Клаудия (сокр. Клауди, Клава) — опора.
Глория (сокр. Гло, Глора) — слава.
Адель (скор. Ада) — благородная.
Источник: https://www.behindthename.com/names/usage/slavic
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