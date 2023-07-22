Потрепанное наследие: кому достались уникальные сумки Hermes Birkin Джейн Биркин

Известная актриса использовала сумки Hermes, как подушку, убежище для кота и даже зонтик. А потом продавала на благотворительных аукционах.

Джейн Биркин, британско-французская актриса, скончалась на прошлой неделе в возрасте 76 лет в своем доме в Париже. Как известно, именно она вдохновила Жана-Луи Дюма, бывшего президента Hermes, на создание культовой и чрезвычайно желанной сумки роскошного бренда после случайной встречи в самолете в начале 80-х. Неизвестно, сколько сумочек Биркин было у Джейн Биркин, и что с ними будет. Но ясно, что их цена растет с каждым днем. Об этом пишет Daily Mail.

История создания легендарной сумки Hermes Birkin, которая является предметом вожделения модников по всему миру, была рассказана самой Джейн.

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Она чаще всего появлялась на публике с корзинкой, куда складывала все необходимое. А женские сумки ее категорически не устраивали, потому что в них ничего не помещалось. В очередной раз вещи Джейн выпали из ее ридикюля в самолете.

"Когда все вывалилось из моей сумки, мужчина рядом со мной сказал: "У тебя должна быть сумка с карманами". Я сказала: "В тот день, когда Hermes сделает сумку с карманами, я ее куплю". И он сказал: "Но я из Hermes, и я добавлю для тебя карманы", — вспоминала актриса.

Джейн набросала сумку, которую задумала, на больничном листе, передала ее попутчику — а остальное уже история.

В течение следующих четырех десятилетий Hermes Birkin станет самым желанным модным аксессуаром в мире, с листами ожидания до шести лет для некоторых стилей.

Так, сумка Биркин "Гималаи", сделанная из кожи нильского крокодила-альбиноса, является наиболее ценной. Покупатели готовы платить до полумиллиона долларов, чтобы ее заполучить.

Но сама Джейн Биркин не слишком высоко ценила сумки имени себя. На самом деле звезда обычно владела одной сумкой, которую занашивала до дыр, прежде чем продать на благотворительность.

Джейн Биркин с сумкой имени себя

"Одной уже вполне достаточно. Любая сумка, которая со мной, пойдет туда же, что и я. Она будет летать в самолетах, будет использоваться как подушка и стоять на полу", — сказала она Vogue в 2011 году.

Актриса и певица хранила в своей Биркин самое необходимое — дневник, телефон, фотографии трех дочерей и косметику.

Она также призналась, что использовала сумку в качестве зонтика, спала на ней в аэропортах и ​​даже давала своей кошке играть в ней.

Джейн когда-либо владела — и впоследствии продала — пятью Birkins, все они были сшиты из простой черной кожи и украшены наклейками, бусами, брелками, багажными бирками, браслетами и даже миниатюрной губной гармошкой, свисающей с ручек.

"Она была представительницей богемы. Она не слишком заботилась о предметах роскоши", — говорит эксперт Hermes Майкл Тонелло, автор книги Bringing Home The Birkin и основатель розничной сети модной одежды Respoke.

Джейн Биркин с одной из своих сумочек Фото: Getty Images

Сумки Джейн, хотя и несколько потрепанные, были проданы на аукционах за целое состояние, и теперь каждая из них, вероятно, будет стоить намного больше.

"Одна из настоящих сумок Джейн Биркин может стоить сейчас около 500 000 фунтов стерлингов, если не больше. Вы бы стали владельцем важной части истории моды класса люкс", — говорит Майкл.

Где сейчас сумки Биркин Джейн Биркин?

Самая первая сумка Джейн Биркин

После разговора с Дюма в воздухе Джейн заглянула в ателье Hermes в Париже где-то в 1984 году, чтобы купить сумку, дизайн которой она помогла создать.

Вместо оплаты Дюма предложил ей одолжить сумке свою фамилию. Они также договорились о ежегодном гонораре — около 42 000 фунтов стерлингов в сегодняшних деньгах, — которые она отдала на благотворительность.

Оригинальная сумка It, копии которой продавались по цене 1500 фунтов стерлингов (4800 фунтов стерлингов в сегодняшних деньгах), прослужила Джейн десять лет. Когда потребовалась замена, Джейн продала его неназванному покупателю на аукционе в 1994 году, чтобы поддержать борьбу со СПИДом.

Шесть лет спустя она снова появилась на рынке, к большому удовольствию Катрин Бенье, коллекционера винтажных аксессуаров Hermes и Chanel и владелицы Les Trois Marches de Catherine B, эксклюзивного парижского бутика винтажной моды.

Та самая сумка, которая теперь принадлежит Катрин Бенье

Катрин может похвастаться одними из самых редких дизайнерских сумок в мире, а также 2500 шелковыми шарфами.

Стремясь сохранить свою анонимность, она сделала ставку по телефону. "Меня не было в комнате. Только аукционист знал мое имя. Присутствовало много известных людей, а также директора музеев. Никто не знал, что я стала счастливым победителем. Радость, которую я испытала, когда стукнул молоточек, неописуема", — вспоминает Катрин.

Внешне сумка ничем не примечательна: обычная черная кожа, с тиснением инициалов "JB" спереди, с золотой застежкой и остатками наклеек Unicef ​​и Médecins du Monde, приклеенных Джейн спереди и по бокам. В отличие от последующих версий, имеет плечевой ремень.

Та самая сумка, которая теперь принадлежит Катрин Бенье

Кэтрин не раскрывает, сколько она заплатила, просто сказав: "Эта сумка — икона".

Она также не скажет, где первая сумка Джейн Биркин находится сегодня, только то, что она хранится в безопасности, под замком.

Катрин уже отклонила множество предложений по продаже сумки. Даже Рианна хотела ее выкупить.

"Я представляю ситуации, которые пережила сумка, поездки и места, которые посетила. Я вдыхаю почти исчезнувший на ней аромат духов. Мне нравится представлять себе эти чудесные истории. Когда вы покупаете такую ​​сумку, вы покупаете всю историю, стоящую за ней", — признается Катрин, которая несколько раз встречалась с Джейн Биркин и описывает ее, как невероятно добрую.

Вторая сумка Джейн Биркин с наклейками

Сумка, покрытая наклейками, была продана на eBay за 104 000 фунтов стерлингов.

Десять лет спустя, в 2011 году, еще одна из потертых черных кожаных Birkins Джейн была выставлена ​​​​на сайте онлайн-аукциона eBay в рамках благотворительной акции по сбору денег для помощи Красному Кресту в Японии.

Джейн использовала ее более пяти лет. На ней были наклейки с концерта, на котором она пела для выживших после землетрясения на Гаити; портрет лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи, сделанный во время ее пребывания в Бирме; бусы, браслеты дружбы и металлические безделушки из ее путешествий по миру.

Джейн говорила, что украшает свои сумки, потому что ей не нравится, когда они выглядят как у всех.

Сумку купили за считанные часы. Кому она досталась – неизвестно.

Третья сумка Джейн Биркин: слишком новая

В отличие от других ее сумок, третья Биркин Джейн, выставленная на продажу в 2020 году, выглядела нетронутой. Ей не нравилось разнашивать новую сумку. Кожа оставалась эластичной и блестящей, подкладка мягкой, замок и ключи из розового золота прилагались вместе с мешком для пыли, защитой от дождя, лентой и коробкой.

35-сантиметровая черная модель "Того" Биркин была продана в рамках распродажи Smart Works, благотворительной организации, помогающей безработным женщинам найти работу, покровительницей которой является Меган Маркл, наряду с пожертвованиями Виктории Бекхэм, Кейт Мосс, Кайли Миноуг и дамы Ширли Бэсси.

Как и прежде, он собрал больше, чем любой другой предмет, купленный частным участником торгов за 35 000 фунтов стерлингов. Джейн пообещала подписать его после продажи.

Сумка со следами кошачьих зубов и автограф корректором

Четвертая сумка Джейн Биркин ушла с молотка всего два года назад на лондонском аукционе Bonhams.

Эта сумка — черная кожаная сумка Togo 35, изготовленная в 1999 году — была продана самой Джейн анонимному покупателю на аукционе 2014 года для Anno's Africa, благотворительной организации, созданной в память о ее покойном племяннике. После ее второй владелец выставил ее на торги в Шанхае два года спустя (вместе с сумкой Грейс Келли Hermes "Kelly").

Версия, появившаяся в 2021 году, все еще имела кусок красного шнура, привязанного к одной ручке, а также следы укусов кошки Джейн. Джейн не извинялась за пристрастие своего питомца к сумочкам.

Сумка, проданная в Азии, справа, с красным шнуром Фото: Getty

"В сумке нет ничего интересного, если ее не используют. Так что, если вам кажется, что на ней сидела кошка, значит так и было. Она могла даже забраться внутрь", — шутила Джейн.

К этой конкретной модели прилагалось письмо от Джейн с ее автографом на внутренней стороне, сделанный корректором Tipp-ex.

Она была продана за 119 000 фунтов стерлингов, что в пять раз превышает предпродажную оценку.

Таинственная пятая сумка

Пятую сумку Джейн Биркин показала по японскому телевидению в 2008 году. Сумка была продана на аукционе в Азии. За неизвестную цену ее продали покупателю, имя которого держат в тайне.

Джейн Биркин с одной из своих сумочек Фото: Getty Images

Но модные эксперты не знают, была ли у Джейн Биркин еще одна именная сумка. И сколько еще сумок Hermes у нее было. Все имущество Джейн, скорей всего, унаследуют ее дочери и внуки.

Семья Джейн Биркин

В 1965 году Биркин вышла замуж за английского композитора Джона Барри. У пары родилась дочь Кейт Барри, ставшая фотографом. Кейт умерла в 2013 году. Брак распался через три года.

От романа с Сержем Генсбуром у Джейн родилась дочь — будущая актриса и певица Шарлотта Генсбур. В 1980 году пара рассталась.

Серж Генсбур и Джейн Биркин Фото: Getty

4 сентября 1982 года Джейн родила свою третью дочь, Лу Дуайон от режиссера Жака Дуайона. Они расстались в 1990-х годах.

У Джейн остались шестеро внуков. Так что скоро, вероятно, новая сумка от Джейн Биркин произведет фурор на аукционе.

Напомним, Джейн Биркин умерла, впервые за два года оставшись одна. Она сама попросила об этом своих опекунов.