"Мексиканская Барби": Сальма Хайек показала самый трендовый купальник на август 2023 (фото)

Знаменитость выбирает самый модный цвет лета 2023-го.

56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек продемонстрировала самый трендовый купальник на август 2023 года. Снимками звезда фильма "Фрида" делится в своем Instagram с более чем 25 млн подписчиков.

Знаменитость примерила сплошной купальник с глубоким декольте оттенка фуксия, следуя тренду на Barbiecore.

Актриса провела июльский день в бассейне со своим мужем, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино.

"Насладились великим благословением солнца, воды и любви❤️ #благодарны", — написала Сальма.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Сальма Хайек с мужем

Маникюр знаменитость также сделала в стиле Барби, выбрав нежно-розовый оттенок. Ее волосы были распущены, а к образу Сальма добавила массивное кольцо и несколько браслетов.

Подписчики американо-мексиканской звезды экрана оценили ее новые фото в бассейне.

"Мексиканская Барби", "Божественно, свежо и натурально! Идеально! 👏 Мне нравится видеть настоящих людей", "Самая красивая женщина в мире", — пишут фолловеры Хайек.

Сальма Хайек Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Напомним, Сальма Хайек показала, как проводит время в сауне.

Также Фокус писал о секрете молодости 56-летней Сальмы Хайек.