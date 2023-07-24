Брижит Макрон и Катрин Денев посетили похороны Джейн Биркин (фото)
В Париже попрощались с легендарной актрисой и певицей.
В столице Франции прощаются с актрисой и певицей Джейн Биркин. Об этом пишет France 24.
На похоронах знаменитости в Париже ее дочери Шарлотта Генсбур и Лу Дуайон несли гроб своей покойной матери, прежде чем выступить с речью на церемонии.
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Похороны состоялись 24 июля 2023 года в церкви Сен-Рош во французской столице. Биркин умерла в начале этого месяца в возрасте 76 лет. В заявлении ее семьи говорилось: "Джейн Биркин умерла после 16 лет ожесточенной борьбы с болезнью. После инсульта в сентябре 2021 года ее семья и замечательные опекуны были рядом с ней днем и ночью".
"В течение нескольких дней она снова ходила, и ее побудило перенести свое выступление на Олимпии. Первый вечер в одиночестве оказался для нее последним. Она так решила", — продолжили они.
Во время церемонии Генсбур сказала: "Теперь я сирота". Ее отец Серж Генсбур ранее умер в 1991 году после сердечного приступа.
"Я уже вижу пустоту, которую она оставила позади, она моя мама, наша мама", — добавила Шарлотта. Тем временем Дуайон отметила: "Мама, спасибо тебе за все эти приключения".
Церемонию прощания посетила первая леди Франции Брижит Макрон.
Также среди присутствующих заметили французскую актрису Катрин Денев.
Джейн Биркин получила известность в 1960-х годах, снявшись в таких фильмах, как "Смерть на Ниле", "Бассейн" и "Дон Жуан-73".
Примечательно, что она записала хит "Je t'aime moi non plus" со своим мужем Сержем Генсбуром. После успеха трека Биркин сделал длительную музыкальную карьеру и выпустил в общей сложности 13 студийных альбомов.
Напомним, Джейн Биркин просила убрать ее имя с культовых сумок Hermes.
Также Фокус писал о наследстве сумок Hermes Birkin, которые принадлежали покойной Джейн Биркин.