Все оттенки розового: Андре Тан показал, как бы выглядела кукла Барби в вещах его бренда

Дизайнер признался, что кукла Барби стала его первой клиенткой и положила начало его модной карьере.

Фильм Греты Гервиг "Барби" триумфально шествует по миру, собирая миллионы долларов в прокате, а знаменитости наперебой примеряют вещи в стиле барбикор. Розовый цвет снова в тренде, благодаря всеми любимой кукле и Марго Робби. Актриса активно продвигает его на премьерах в разных столицах. Не остался в стороне и известный украинский дизайнер Андре Тан. На своей странице в Instagram он показал, как бы выглядела кукла Барби в нарядах его бренда.

На снимках она позирует в элегантных и очень женственных платьях и костюмах насыщенного розового цвета и всех его оттенков. Элегантные блузы с открытым плечом, платья с бантами и пышными рукавами, с оборками и без – воплощение женственности, сексуальности и стиля. Такие наряды одинаково роскошно смотрятся не только на куклах, но и на реальных девушках. Отметим, что этот цвет настолько самодостаточен, что даже не требует особых аксессуаров, а образы смотрятся завершенными.

По словам модельера, кукла Барби была его первой "клиенткой".

"Моя карьера дизайнера началась именно с одежды для куклы Барби. Моя младшая сестра попросила меня сшить наряды для своей куклы. Хотя до этого я только рисовал платья, я взялся за этот "заказ" и с этого момента начал шить саму одежду", – рассказал он и напомнил, что полное имя Барби – Барбара Миллисент Робертс.

Ранее Фокус писал о том, что королева Дании Маргрете поддержала тренд на розовый цвет, а в Сети показали, как бы на самом деле выглядела женщина с телом и пропорциями Барби.