Жизель Бюндхен отреагировала на роман бывшего мужа с Ириной Шейк

Жизель поначалу была расстроена, но потом приняла свершившееся и пожелала бывшему мужу счастья.

Не успели мир облететь фотографии Тома Брэди и Ирины Шейк в роскошном авто футболиста и слухи об их романе, как появилась реакция бывшей жены спортсмена супермодели Жизель Бюндхен на новые отношения отца ее двоих детей. По информации Daily Mail, Жизель изначально прошла через "вращающуюся дверь эмоций", но "в настоящее время она чувствует себя хорошо со всем этим и надеется на лучшее".

По словам инсайдера из близкого окружения Бюндхен, сначала она была расстроена тем, что Брэди, с которым она была в браке 13 лет, нашел ей замену:

"Это сделало вещи более реальными. У них с Томом было что-то настолько удивительное, что оно закончилось. Эмоции от этого, особенно после того, как они разделили детей, были настолько сильны, насколько это возможно, но потом она поняла, что не может удержать то, что никогда не вернется, она знала, что этот день придет, и она, честно говоря, не хотела бы ничего больше, чем чтобы Том был счастлив".

Источник утверждает, что Жизель все же приняла выбор Тома, и ее теплые чувства к нему не пострадали:

"Она будет любить его, как никто другой, но ее главная забота и часть процесса исцеления заключается в том, чтобы он выбрал кого-то, кто подходит не только ему, но и их детям".

Друзья супермодели отметили, что единственное, что Бюндхен не хочет, так это то, чтобы "какой-то случайный человек вел Тома по дурному пути".

Брэди никогда не скрывал от бывшей жены своих романов.

"Том тоже не глуп, он позаботился о том, чтобы Жизель была в курсе, и они до сих пор общаются как родители. Но в целом, Жизель просто переваривает все это и подходит к моменту, когда она хочет смириться с этим и будет с этим согласна", – отмечают друзья пары.

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Жизель и Том были вместе 16 лет, из них 13 – в браке Фото: Getty Images

Что касается Тома, то он, по словам близких, "в восторге от нового романа".

"Он чувствует, что он и Ирина полностью понимают друг друга, и он действительно находит ее чрезвычайно интересной, предприимчивой и с остроумным чувством юмора, которое действительно импонирует всему, чем он занимается", — продолжили они. Говорят, что у Брэди большие ожидания от этих отношений.

"После развода он всегда говорил себе, что будет связываться только с кем-то, с кем можно построить будущее, с кем он сможет в конечном итоге представить своих детей. Он действительно очень высокого мнения о ней и о том, куда могут зайти эти отношения. Он не беспокоится о ней, кажется, они понимают друг друга и довольно хорошо ладят", – добавили источники.

Также стало известно, что после свадьбы Джо Нахмада и Мэдисон Хедрик на Сардинии Ирина и Том начали общаться ближе. Брэди пригласил Ирину к себе домой, и они согласовывают свои встречи заранее.

Шейк пока никак не комментирует свои новые отношения.

Ранее Фокус писал, что Ирина Шейк провела ночь в доме Тома Брэди.