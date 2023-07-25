Сальма Хайек поздравила Джей Ло с днем рождения (фото)

Знаменитость показала архивное фото с именинницей.

56-летняя американо-мексиканская актриса Сальма Хайек поздравила Дженнифер Лопес с днем рождения архивным фото. Снимком и словами пожеланий звезда экрана делится в своем Instagram.

"С днем рождения, @jlo! Прошлым вечером неожиданно нашла это фото. Я думаю, это означало, что мне надо поделиться этим в твой особенный день. Заставило меня вспомнить те времена, когда они говорили, что у нас не получится. Тогда они сказали, что мы не выдержим. Продолжай сиять, девочка, наслаждайся каждой секундой!" — написала актриса.

На архивном снимке Дженнифер Лопес и Сальма Хайек позируют в компании друзей и коллег, среди которых муж именинницы — Бен Аффлек.

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Сальма Хайек и Дженнифер Лопес

Тем временем Джей Ло, которая накануне отпраздновала 54-й день рождения, оставила в комментариях эмодзи в виде белых сердечек.

Напомним, Дженнифер Лопес поделилась снимками в нижнем белье в честь дня рождения.

Также Фокус писал о самом модном купальнике на август 2023, который накануне продемонстрировала Сальма Хайек.