Hermès Birkin стала самой желанной дизайнерской сумкой в мире

Сумка, названная в честь Джейн Биркин, заняла первое место в рейтинге.

Сумка Hermès Birkin стала самой желанной роскошной сумкой в мире. Согласно новым данным сайта Slingo, который основывается на поисковых запросах Google и Instagram, именно Биркин на первом месте несмотря на астрономическую цену. За ней следуют Louis Vuitton Neverfull и Gucci Marmont. Об этом пишет Hypebeast.

Hermès продолжает оставаться самым востребованным поставщиком роскошных сумок, согласно данным, полученным из поисковых запросов Google и Instagram, предоставленным Slingo. Birkin французского лейбла занимает первое место в рейтинге самых желанных дизайнерских сумок в мире: в период с 2020 по 2023 год среднемесячный поиск составил 159 208 запросов.

Хайди Клум и ее желтая Hermès Birkin Фото: Getty Images

Даже тот факт, что сумка, названная в честь актрисы и певицы Джейн Биркин, остается очень дорогой, ее популярность не снижается.

На самом деле, за последние три года сумка только становится популярней. В 2020 году эту знаменитую сумку искали в среднем 149 000 раз в месяц; а в 2023 году эта цифра выросла на 19% до 159 208 человек.

Цены на эксклюзивную сумку варьируются от пяти до шести цифр, а самые доступные модели стоят не менее 10 000 долларов США. А одной из самых дорогих является Himalayan Birkin 30, сделанная из кожи крокодила и бриллиантов. Такая была куплена в прошлом году за 450 000 долларов.

В этом месяце поиски сумки резко возросли после смерти Джейн Биркин, которая умерла в 76 лет.

Джейн Биркин с именной сумкой Фото: Getty Images

Вслед за Birkin отчет Slingo показал, что Louis Vuitton Neverfull занимает второе место со средним ежемесячным поиском 126 629, а сумка Gucci Marmont занимает третье место с 82 375 среднемесячными поисковыми запросами.

Сумка Louis Vuitton Neverfull Фото: Instagram/Louis Vuitton

Сумка Gucci Marmont Фото: Instagram @gucci

Напомним, ранее Фокус писал о сумках Джейн Биркин. Актриса пользовалась ими, а потом продавала на благотворительных аукционах. Всего таких сумок было пять и каждая из них сейчас, наверное, стоит астрономически дорого. Покупатели уникальных сумок Джейн Биркин, предпочитают не рассказывать об обретенных сокровищах.

Только одна покупательница рассказала о том, как ей досталась Birkin от Биркин.