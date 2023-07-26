Хелен Миррен изменилась до неузнаваемости в роли Голды Меир (трейлер)

Актриса воплотила образ легендарной женщины-политика в самый тяжелый момент ее жизни.

Оскароносная 78-летняя английская актриса Хелен Миррен, сыгравшая в свое время Елизавету II, воплотила на экране еще одну легендарную личность. Она сыграла единственную в истории Израиля женщину-премьер-министра Голду Меир в картине "Голда", трейлер которой уже появился в Сети.

В картине Миррен изменили до неузнаваемости с помощью специальной маски и седого парика, при этом она как две капли воды похожа на своего персонажа.

Сюжет фильма охватывает 19 дней войны Судного дня, которая разгорелась в октябре 1973 года между Израилем и коалицией арабских государств. Этот период стал одним из самых тяжелых как для Израиля, так и для самой Меир. Главная героиня попытается защитить свою страну, преодолевая разногласия внутри кабмина и сложности в отношениях с властями США, в том числе госсекретарем Штатов Генри Киссинджером.

Режиссером "Голды" выступил лауреат премии "Оскар" за фильм "Кожа" Гай Наттив, а сценарий ленты написал Николас Мартин, в арменале которого причудливый фильм "Флоренс Фостер Дженкинс". Продюсерами проекта выступили Мартин, Майкл Кун и Джейн Хукс.

Миррен очень серьезно отнеслась к этой работе.

"Голда Меир была грозным, непримиримым и могущественным лидером. Это большой вызов — изобразить ее в самый трудный момент ее необыкновенной жизни. Я только надеюсь, что отдам ей должное!" – признавалась она.

В свою очередь режиссер Гай Наттив, который является давним поклонником таланта актрисы, считает, что она прекрасно справилась:

"Она так блестяще вписалась в образ Голды Меир с невероятным талантом, интеллектом, глубиной и эмоциями, отдавая должное богатству и сложности этой невероятной женщины".

Перед съемками картины Хелен Миррен подверглась резкой критике за то, что сыграла еврейку, хотя сама таковой не является. Оскароносная звезда оказалась втянутой в скандал с "еврейским лицом" после того, как британская актриса Морин Липман поставила под сомнение ее кастинг на роль культового израильского политика. Она заявила, что не согласна с выбором Хелен, которая не является еврейкой, потому что "еврейство персонажа (Меир) настолько неотъемлемая часть" этой роли.

Хелен Миррен Фото: Getty Images

Раскритиковали актрису и в Сети, однако на фоне шквала осуждений за нее вступился внук Голды Меир. Он заверил, что его бабушке бы "понравилось бы", чтобы ее сыграла актриса, и "не имеет значения", еврейка она или нет.

"У меня нет проблем с тем, что Хелен Миррен еврейка или нееврейка, играющая мою бабушку. Это не имеет значения. Я уверен, что Хелен Миррен великолепна", – подчеркнул Шауль Рахаби, чья мать была дочерью политика.

Голда Меир родилась в Украине в 1898 году, в детстве переехала в США, а в 1921 году после свадьбы эмигрировала в Палестину. Она вошла в историю в 1969 году, когда стала первой женщиной-премьер-министром Израиля и была названа "Железной леди".

Голда Меир на обложке TIME Фото: Time

После избрания на этот пост Меир столкнулась с серьезной критикой, когда не смогла должным образом подготовить свою страну к надвигающейся угрозе войны, несмотря на то, что знала о планах сирийских сил атаковать Израиль. В конце концов она одобрила мобилизацию сил, она отказалась от превентивного удара, сославшись на потребность Израиля в иностранной помощи и опасения, что США побоятся вмешательства.

Ранее Фокус писал, что Хелен Миррен продолжает разрывать шаблоны и не так давно появилась на публике в ярко-розовом наряде.