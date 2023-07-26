Три знака Зодиака, к которым вернутся бывшие в августе 2023 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в августе 2023 года будут привлекать внимание бывших партнеров.

Ретроградная Венера, которая продлится до 4 сентября 2023 года, может повлиять на наших бывших партнеров и вызвать у них желание вновь появиться в нашей жизни. Астролог Анжела Перл рассказала, каким трем знака Зодиака в августе стоит ожидать появление людей из прошлого.

Близнецы

В августе 2023 года у Близнецов есть большая вероятность помириться с бывшими партнерами, ведь Венера будет находиться в 3-м доме, который отвечает за переоценку отношений. Вы можете по-новому взглянуть на человека, его недостатки и достоинства, что может повлиять на улучшения в ваших взаимоотношениях. Но будьте аккуратнее и не принимайте решения, прежде чем не взвесите все "за" и "против".

Скорпион

В августе 2023 года вас может захлестнуть ностальгия по вашим последним отношениям, а человек из вашего прошлого как раз в это время проявит инициативу. Но не стоит нырять в пучину приятных воспоминаний и возобновлять общение, пока вы не убедитесь, что проделана работа над ошибками.

Козерог

В августе 2023 года вы можете переоценивать ваши отношения и привлекать внимание бывших партнеров. Они захотят решить недопонимания и вернуть былую связь. Но у вас не появится острого желания возобновлять общение с ними, ведь в вашей жизни давно начался новый этап, и звезды готовят вам новые интересные встречи сразу после окончания Ретроградной Венеры.