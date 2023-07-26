Сара Джессика Паркер призналась, что культовый коктейль "Космополитен" был ужасным

Фирменный коктейль сериала "Секс в большом городе", как оказалось, никогда не нравился исполнительнице роли Кэрри Брэдшоу.

Сара Джессика Паркер поделилась своим мнением по поводу самого культового напитка сериала "Секс в большом городе" — коктейля "Космополитен". Об этом пишет Daily Mail.

58-летняя актриса, чья героиня Кэрри Брэдшоу постоянно заказывала Cosmopolitan – розовый коктейль в бокалах для мартини, рассказала, что настоящий коктейль показался ей "ужасным", когда она впервые попробовала его на съемочной площадке.

Коктейль "Космополитен" состоит из водки, апельсинового ликера, сока лайма и клюквенного сока, но SJP сказала на подкасте Table for Two с Брюсом Боззи, что напитки, которые пили звезды на съемочной площадке, были ненастоящими.

Героини "Секса в большом городе" всегда заказывали Cosmopolitan Фото: Скриншот

"То, что мы пили во время съемок, это не был настоящий "Космополитен". Это была смесь клюквенного морса и воды. Я никогда не пила настоящие коктейли – они мне казались ужасными", — рассказала Сара Джессика Паркер.

Затем однажды кто-то угостил ее Cosmopolitan в баре и он, по словам актрисы, был совсем не таким, как в сериале.

"Он был непрозрачным, бледно-розовым и с мякотью цитрусовых. Вкус был с изюминкой и сам он был холодным. И я подумала: "О, это "Космополитен". Теперь я понимаю", — пошутила актриса. Теперь по ее словам, ей нравится культовый коктейль, но это было явно не то, что подавали в сериале. Он даже отличался по виду.

"Я не знаю, ожидали ли мы когда-либо от шоу, от того, что мы пили их постоянно, что коктейль станет реальностью", — сказала Сара Джессика Паркер.

Второй сезон перезагрузки "И просто так…" в настоящее время транслируется на НВО Max. И фанаты ожидают возвращения Ким Кэттролл.

Это будет крохотный эпизод, потому что актриса, исполнившая роль Саманты, отказалась сниматься вместе с Сарой Джессикой Паркер, потому что актрисы враждуют.

66-летняя актриса, сыгравшая культового персонажа, подробно рассказала, как ее убедили вернуться.

Выступая на The View, Ким сказала: "Очень интересно было получить звонок от главы HBO. И я сказала: "Хм, позвольте мне проявить творческий подход".

Она потребовала вернуть ради камео культового стилиста Патрицию Филд, которая подбирала наряды для героинь в оригинальном сериале.

И Патриция согласилась, хоть сейчас она работает над сериалом "Эмили в Париже".

Согласно Variety, Ким Кэттролл вернется только для одной "захватывающей" сцены, которую она сняла 22 марта в Нью-Йорке, не видя и не разговаривая со звездами SJP, Синтией Никсон и Кристин Дэвис. Сцена также была снята без шоураннера AJLT Майкла Патрика Кинга, которого она терпеть не может.

В этой сцене Саманта, переехавшая в Лондон, разговаривает по телефону с Кэрри Брэдшоу.