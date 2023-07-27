Рита Ора в образе дамы из высшего общества появилась на обложке Tatler

Поп-принцесса на страницах главного светского журнала превратилась в королеву высшего общества.

Принцесса поп-музыки, икона моды и светская любимица. Сейчас Рита Ора стала яркой суперзвездой. И она рассказала в интервью для Tatler о своем очень личном новом альбоме, домашних вечеринках в Примроуз-Хилл и найме своего голливудского мужа-режиссера Тайки Вайтити для съемок ее TikTok.

На обложке журнала Рита Ора появилась в роскошном платье Dolce & Gabbana. А для прочих снимков позировала со всеми атрибутами высшего общества Великобритании: розовый сад, старинный загородный особняк, антикварная мебель и лошадь из собственной конюшни.

И все это в стильных и очень британских нарядах. Такие же могла бы примерить и принцесса Уэльская.

Рита Ора для Tatler Фото: Tatler

Рита Ора призналась, что хоть сейчас она и путешествует по всему миру, но ее любимый город – это Лондон, где она выросла. Она жила в Ноттинг-Хилле, сейчас — в Примроуз-Хилл.

Она и Вайтити любят развлекаться в своем викторианском доме, внесенном в список памятников архитектуры II степени. Раньше он принадлежал режиссеру Тиму Бертону. За столетие до этого здесь жил Артур Рэкхэм, иллюстратор детских книг, чьи работы включают "Сказки братьев Гримм" и "Приключения Алисы в стране чудес". Он один из любимых художников Оры (и источник вдохновения для Бертона).

В обстановку звезда добавила кристаллы.

"Они у меня везде. Черный селенит для защиты, прозрачный кварц для исцеления и аметист для привлечения положительной энергии", — говорит Рита и отмечает, что положительная энергия работает. Теперь ее интересы представляет агентство Кейт Мосс.

"Кейт для меня как семья. Она просто самый внимательный, заботливый и мудрый человек. Она одна из самых умных женщин, которых я встречала", — признается Рита.

Как и Мосс, Ора олицетворяет стиль. Даже одетая в резиновые сапоги, она выглядит хозяйкой большого поместья в Оксфордшире. И она почти была.

"Люди находят это удивительным, но я большой любитель деревни. Я очень люблю природу, природу и запахи. Я была очень близка к тому, чтобы купить дом недалеко от Котсуолдса. Но у меня много друзей, у которых есть загородные дома, и они позволяют мне гостить у них", — Рита признается, что очень хочет познакомить Вайтити с дикой природой — ну, вроде того: она планирует отвезти его отдохнуть в The Newt, роскошный отель в Сомерсете, который обожали Бекхэмы и Стелла Маккартни. "Надеюсь, ему там понравится, — говорит она. – Там так красиво, удобно и уютно".

Но когда-то это все было далеко и чуждо Рите. В 1991 году ее родители, Бесник и Вера Сахатчиу, бежали из родного, раздираемого войной Косово в Лондон с двумя дочерьми, малышками Ритой и Еленой. Младший брат Оры, Дон, родился в Великобритании. Ее отец и мать поселились в Ноттинг-Хилле. Родители всегда поддерживали Риту: и когда она поступила в Театральную школу Сильвии Янг в 12 лет и когда она впервые вышла на мировую сцену.

В 18 лет Елена стала менеджером 16-летней Риты и сейчас работает креативным директором ее брендов.

Рита Ора в ролике для Tatler

Карьерный рост Оры был захватывающим. Ее песни собрали более 10 миллиардов прослушиваний с тех пор, как в 2008 году она впервые подписала контракт с агентством Jay-Z Roc Nation . Сейчас она завсегдатай первых рядов модных показов Prada, Chanel и Dior. В этом году она в девятый раз сходила на Met Gala и выпустила третий альбом You & I.

Конечно, за успех пришлось заплатить. С тех пор как ее первый сингл "Hot Right Now" занял первое место в 2012 году, каждое движение Оры подвергалось лихорадочным спекуляциям в прессе.

"Если мои близкие читают что-то, и это им не нравится, меня это как бы задевает. Но я не трачу время на размышления о том, что люди думают обо мне. Ты не можешь контролировать все, что люди думают о тебе", — философски заявляет Рита.

Тем не менее, она гордится своими достижениями, силой и долголетием своей карьеры, а также признанием критиков. А теперь она нашла свою любовь после нескольких неудачных романов.

Рита Ора и Тайка Вайтити впервые они встретились около шести лет назад на барбекю, которое он устраивал в Лос-Анджелесе. Но тогда искра не вспыхнула. Роман начался в 2021 году, когда Ора была в Сиднее, снимая свой первый сезон в качестве судьи на "Голосе" в Австралии, а Тайка в это время снимал там фильм "Тор: Любовь и гром".

"Мы были действительно хорошими друзьями около четырех лет, а потом решили все испортить и пожениться", — вспоминает она, смеясь.

К лету 2022 года Вайтити сделал предложение. Их лондонская свадьба в августе того же года была тихой и интимной, запланированной всего за два дня и с приглашенными только тремя гостями: любимой сестрой Оры, Еленой, и двумя дочерьми Вайтити, семи и 11 лет, которые до сих пор живут в его родной Новой Зеландии.

И да, Ора действительно нанимает Вайтити для съемок своих TikTok — зоркие поклонники сразу замечают, когда он берет камеру.

Подобные личные моменты легли в основу последнего альбома Риты Оры You & I.

"Третий альбом — это почти настоящий дневник. Дневник превратился в песни", — признается певица.

Напомним, ранее Рита Ора показала культовый образ от Готье.