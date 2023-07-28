Магнитная буря 29 июля 2023 года: чего ожидать

Завтра, 29 июля 2023 года, Землю накроет магнитная буря, которая может оказать влияние на людей.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря – это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Когда солнечный ветер, состоящий из заряженных частиц, сталкивается с магнитным полем, происходит нарушение его обычного состояния. Бури длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Чего ожидать от магнитной бури 29 июля?

Завтра произойдет последняя магнитная буря в этом месяце, которая будет колебаться в пределах 2 баллов. В этот день мы можем испытать апатию, тревогу, раздражительность и неопределенность в принятии решений. У метеозависимых людей может увеличиться склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление, нарушиться сон и усилиться мигрень. Лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны, пить больше воды.

Источник: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast