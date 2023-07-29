Нилам Гилл, новая вероятная девушка Леонардо Ди Каприо, проводит с ним время на яхте

Сейчас актер отдыхает у побережья Сардинии и Нилам Гилл находится на яхте вместе с ним.

Если верить журналистам таблоидов, у Леонардо Ди Каприо новая девушка, британская модель Нилам Гилл. И сейчас пара вместе отдыхает на яхте. Об этом пишет Daily Mail.

48-летняя кинозвезда и 28-летняя модель встречаются уже несколько месяцев. Их вместе видели на различных мероприятиях, но они до сих пор не прояснили, какие между ними отношения.

Леонардо Ди Каприо сейчас проводит отпуск на яхте вместе с группой друзей у Порто-Черво, Сардиния. И сегодня к нему присоединилась и Нилам Гилл.

Она демонстрировала стройную фигуру в бикини и болтала с актером, пока он загорал на палубе.

Однако портал новостей из мира шоу-бизнеса TMZ сообщил, что причина близости Нилам и Лео в последние месяцы заключается в том, что Нилам встречается с одним из друзей Лео. Сама Нилам также написала в сториз, что ее с Лео ничего не связывает. Но актер славится своей скрытностью, так что журналистов это не убедило.

Их поездка в Италию состоялась после того, как обладатель премии "Оскар" посетил вечеринку по случаю 80-летия сэра Мика Джаггера в Лондоне в среду.

Он неожиданно появился на звездной вечеринке вместе с другими гостями: Ленни Кравицем, Стеллой Маккартни и бывшей женой Мика – моделью Джерри Холл.

Нилам Гилл — модель из Ковентри, которая добилась мировой известности, после того как почти десять лет назад стала первой моделью индийского происхождения, участвовавшей в рекламной кампании Burberry.

Ранее в этом месяце Лео был замечен на вечеринке с Нилам и 28-летней моделью Майей Джамой в Лондоне.

Лео присутствовал на летней вечеринке Vogue, а потом они вместе отдыхали на яхте у побережья Амальфи, посетили Каннский кинофестиваль и часто проводили вместе в модном ночном клубе Chiltern Firehouse в Лондоне.

Нилам и Лео также видели за ужином в Париже в прошлом месяце с другом Лео Тоби Магуайром.

Нилам Гилл

Ранее Майя Джама опровергла слухи о том, что она встречается с Леонардо, написав в Твиттере: "В отпуске я занималась своими делами и сказала, что больше не буду обращать внимание на глупые слухи. Остановитесь прямо сейчас".

Впрочем, хоть и ходят слухи, что Нилам встречается с Леонардо Ди Каприо, все еще неясно, что его связывает с моделью Джиджи Хадид. Пара слишком часто проводит время вместе, чтобы это можно было объяснить просто дружбой.

Ранее источник заявлял, что Джиджи и Лео просто проводят время вместе и никто из них не желает "остепениться в данный момент".

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто такая Нилам Гилл и почему она стала одной из самых популярных моделей Великобритании.