Полнолуние в Водолее 1 августа 2023 года: чего ожидать

Полнолуние в Водолее произойдет уже завтра, 1 августа 2023 года, в 21:31 по киевскому времени. Астрологи поделились, чего ожидать от этого периода.

Что сулит нам полнолуние в Водолее?

Водолей — воздушный знак, энергия которого связана с переменами, волнующими событиями, общением и взаимодействием людей, дружбой и отношениями.

Полнолуние в Водолее — благоприятный период, чтобы избавиться от токсичных отношений и связей, а также попрощаться с людьми, которые вас энергетически опустошают или угнетают. Также удачным решением будет очистить свой гаджет и соцсети от старых контактов, ненужных писем и сообщений.

Это полнолуние идеально подходит для того, чтобы исправить ошибки прошлого. К примеру, восстановить общение с дорогим для вас человеком, с которым перестали общаться по нелепой причине.

Полнолуние в Водолее произойдет на фоне ретроградной Венеры в оппозиционном знаке Зодиака – во Льве. Это значит, что произойдет переоценка ценностей в сфере личной жизни и романтических отношений. Люди, с которыми мы видели будущее, могут проявить себя совершенно с другой стороны.

Это полнолуние даст обновление жизни в сфере общения, социальной активности, отношений с партнерами и друзьями, а также в публичном пространстве.

Источник: https://www.youtube.com/@Marina_Skadi_astrologer