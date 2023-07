Tiffany и Бейонсе представили совместную коллекцию украшений из 2000-х

Бейонсе вернула на прилавки модного бренда культовые подвески, которые были хитами 23 года назад.

Бейонсе объединяется с Tiffany & Co., чтобы переосмыслить классические ожерелья 2000-х годов. Лимитированная коллекция Return to Tiffany x Beyoncе отдает дань уважения популярным ожерельям с подвесками в форме сердца, которые были вдохновлены брелком для ключей, впервые выпущенным в 1969 году. Об этом пишет Page Six.

Так поп-звезда празднует успех своего мирового турне "Ренессанс", которое собирает десятки тысяч зрителей.

Один из концертных нарядов Бейонсе

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Культовые украшения Тиффани с подвесками были популярны в начале 2000-х. Особенно среди подростков, что сделало их очень популярными. Чаще всего их покупали в качестве подарков.

Теперь капсульная коллекция представляет собой новую интерпретацию культового браслета-шарма Return to Tiffany Heart Tag с фирменной гравировкой от Queen B, надписью "Добро пожаловать в эпоху Возрождения" и именем Бейонсе внизу.

Мода на 2000 год и ностальгию сейчас на пике популярности, особенно среди миллениалов и молодежи, так что и ювелирные украшения в ретро-стиле, наверняка будут быстро распроданы.

Украшение от Бейонсе и Tiffany & Co.

Вся прибыль от продаж будет направлена ​​на стипендиальную программу About Love, которая представляет собой постоянное партнерство между Tiffany & Co., BeyGOOD и Фондом Шона Картера, которое помогает финансировать стипендии для студентов, изучающих искусство, в пяти колледжах и университетах, которые с давних пор принимали афроамериканцев.

Tiffany & Co. была официальным ювелиром мирового турне певицы "Crazy In Love", а Бейонсе носила на сцене множество впечатляющих драгоценных украшений от этого бренда, в том числе свои эффектные серьги, инкрустированные бриллиантами.

Бейонсе последние несколько лет работает с роскошным ювелирным домом Tiffany & Co. и снимается в рекламных кампаниях, но выпускает собственную коллекцию украшений впервые.

Продажи коллекции стартуют в субботу, когда Бейонсе будет выступать в Нью-Джерси.

Напомним, в сентябре Бейонсе снялась в рекламной кампании Tiffany & Co. Lose Yourself in Love, сочетающей в себе классику и индивидуальные творения бренда, в том числе колье Tiffany HardWear, созданное специально для рекламной кампании за 40 часов.

Бейонсе в уникальном колье с желтым бриллиантом Фото: Tiffany&Co.

В 2021 году Бейонсе и ее супруг, 52-летний Джей-Зи, снялись в рекламной кампании бренда "О любви", а Бейонсе продемонстрировал уникальный желтый бриллиант Tiffany весом 129 карат, который ранее носила Одри Хепберн в рекламной фотосессии.

После Одри и перед Бейонсе уникальный желтый бриллиант носила на церемонии "Оскар" Леди Гага. Его стоимость – более 30 миллионов долларов. Но продавать его не собираются. Он является символом и талисманом бренда Тиффани.