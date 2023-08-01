"Лучший отец на свете": Камалия поздравила Мохаммада Захура с днем рождения (фото)

Бизнесмену 1 августа исполняется 68 лет.

46-летняя украинская певица Камалия поздравила Мохаммада Захура с днем рождения. Словами пожеланий и архивными кадрами с бизнесменом пакистанского происхождения артистка делится в своем Instagram.

"Сегодня празднует свой 68-й день рождения невероятный Захур — человек, которого я ценила больше всего за последние два десятилетия. Он любящий муж, верный друг, блестящий учитель, покровитель, наставник, инвестор, советник — список можно продолжать и продолжать. А когда родились наши принцессы, я поняла, он лучший отец на свете. С тех пор, как в феврале 2022 года началась война, Захур зарекомендовал себя как непоколебимый сторонник Украины, используя свою обширную сеть контактов по всему миру", — отметила певица, объявившая о разводе с именинником весной 2023 года.

В частности, Камалия показала фото Захура Мохаммада с их дочерями, Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, благодарность от главы ГУР Кирилла Буданова.

Камалия поздравила Мохаммада Захура с 68-летием

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал . Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира шоу-бизнеса!

Бывшая пара, несмотря на новости о разводе, часто появляется вместе на публике и воспитывает двух общих дочерей — Арабеллу и Мирабеллу.

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми Фото: kamaliyaofficial/instagram

Напомним, Камалия выложила в Сеть неофициальный саундтрек к фильму "Барби".

Также Фокус писал о том, в каких отношениях находятся Камалия и Мохаммад Захур после известия об их разводе.