Меган Маркл спровоцировала слухи о ссоре с Сереной Уильямс

Накануне герцогиня Сассекская поссорилась с семьей Бекхэм.

Меган Маркл, судя по всему, не посетила бейби шауэр Серены Уильямс. Об этом пишет Page Six.

Бывшую американскую актрису не заметили на вечеринке по поводу второй беременности известной теннисистки, несмотря на то, что Уильямс планировала такое же мероприятие для Маркл в 2019 году, когда жена принца Гарри была беременна первенцем Арчи.

23-кратная победительница турниров Большого шлема поделилась видео на YouTube, на котором она и ее муж Алексис Оганян сообщили, что ждут вторую девочку.

Хотя возможно, что герцогиня Сассекская попросила не снимать ее, чтобы скрыть свое присутствие, ее нельзя было увидеть ни на видео, ни в каких-либо публикациях в социальных сетях после события.

Бейби шауэр Серены Уильямс

Для мероприятия звездная спортсменка надела белую футболку в сочетании с розовой мини-юбкой, которая обнажала ее заметно округленный живот.

Тем временем ее муж, интернет-предприниматель, выбрал футболку с изображением Людей Икс и черные шорты, якобы намекая, что он надеется на мальчика.

В 2019 году Уильямс помогла организовать детский вечер для Меган Маркл в отеле Mark в Нью-Йорке, когда она была беременна сыном Арчи.

Серена Уильямс и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, Серена Уильямс объявила о второй беременности во время бала Met Gala 2023.

Также Фокус писал о ссоре Сассекских и Бекхэмов.