Принц Гарри и Меган Маркл неожиданно вместе снялись в ролике для фонда

Герцоги Сассекские неожиданно выступили единым фронтом после слухов о проблемах в их браке.

Принц Гарри и Меган Маркл выступили сегодня единым фронтом, появившись в видео о работе с молодежью. Герцог и герцогиня Сассекские удивили американских получателей первых грантов "Молодежного фонда ответственных технологий" телефонными звонками, чтобы поздравить их. Об этом пишет Daily Mail.

Сегодняшнее видео ознаменовало первое совместное появление Гарри и Меган почти за три месяца после вручения премии Women of Vision Awards в Нью-Йорке 16 мая.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: RTYPF

38-летний Гарри также упомянул своих детей Арчи, четырех лет, и Лилибет, двух лет, сказав: "Спасибо за все, что вы делаете. Наши дети особенно невероятно благодарны".

Затем 41-летняя Меган со смехом добавила: "Они еще этого не знают, но узнают!".

Сегодняшний клип был выпущен RTYPF, а не парой, но в нем есть кадры, на которых они разговаривают в своем особняке стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов в Монтесито, Калифорния.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: RTYPF

Ради видео принц Гарри и Меган Маркл подобрали наряды в одной цветовой гамме. Так, принц был одет в коричневые брюки чинос и белую рубашку. Образ он дополнил совими любимыми браслетами и кулоном на шнурке.

Меган Маркл была одета в топ без рукавов цвета верблюжьей шерсти за 189 долларов и соответствующую юбку за 162 доллара от бренда Malibu Bleusalt, которую она сочетала с минималистичными золотыми серьгами и браслетами.

Archewell Foundation пары является одним из основателей фонда, который призван помочь тем, кто работает в рамках "движения за ответственные технологии".

Клип, в котором снялись принц Гарри и Меган Маркл

Около 26 молодежных инициатив получат в общей сложности 2 миллиона долларов в виде грантов в диапазоне от 25 000 до 200 000 долларов, в зависимости от стадии организации и ее потребностей.

Деньги, которые помогут усилиям, включая обеспечение ответственного использования искусственного интеллекта, были предоставлены спонсорами, включая Archewell Foundation.

Сэм Хайнер, исполнительный директор Образовательного фонда Альянса молодежи, был среди тех, кому позвонила пара.

"Мне очень понравилось, что они увидели важность работы, которую мы делаем, и говорили о важности вовлечения молодых людей в демократический процесс", — сказал он.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: RTYPF

Звонок принца и его жены стал неожиданным сюрпризом, равно, как и их появление в видеоролике. Ведь Гарри и Меган не слишком часто выходят в свет, у них даже нет страниц в соцсетях.

К тому же в таблоидах появились слухи, что они расходятся, и даже собираются жить вместе. Так что журналисты удивились, увидев их вместе.

Напомним, ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл поссорились с Викторией и Дэвидом Бекхэмами.