Александр Зинченко и Влада Седан во второй раз стали родителями (фото)

У звездных супругов родилась еще одна дочь.

26-летний украинский футболист Александр Зинченко стал отцом во второй раз. Об этом спортсмен и его жена, ведущая Влада Седан сообщили в своих соцсетях.

В семье футболиста лондонского "Арсенала" и Сборной Украины родилась еще одна дочь. Супруги показали первые фото малыша из роддома.

"Добро пожаловать в этот мир, наша принцеса❤️02.08.2023🐣", — отметили родители.

Интересно, что старшая дочь супругов, Ева, родилась 1 августа 2021 года, а вторая — 2 августа 2023. Имени малыша Зинченко и Седан пока не рассекретили.

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Александр Зинченко и Влада Седан

Отметим, что сейчас молодые родители живут в Великобритании. Они поженились в 2020 году и уже воспитывают двух общих детей.

Александр Зинченко и Влада Седан Фото: Instagram/v.lada_sedan

Подписчики ведущей и футболиста поздравляют их с пополнением в семье.

"Как ювелирно. Старшая доченька 1, маленькая доченька 2", "Надо еще мальчика, чтобы отца заменил", "Еще одна украинка, пусть растет здоровая😍", — пишут фолловеры Влады Седан.

К поздравлениям также присоединились Даша Квиткова, Рамина Эсхакзай, Игорь Лаченков.

Напомним, Александр Зинченко и Влада Седан сообщили, что ждут второго ребенка.

Также Фокус писал о первом возвращении Александра Зинченко в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.