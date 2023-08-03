Разводятся без скандалов: премьер-министр Канады Джастин Трюдо разошелся с женой после 18 лет брака

Софи Трюдо уже съехала из их семейного дома, а трое их детей будут жить с отцом, пока они делят опеку.

В политическом мире – громкий развод. 51-летний Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, разводится с 48-летней женой Софи Грегуар Трюдо. Джастин и Софи объявили о своем разводе в Instagram. Они женаты с 2005 года, у них трое детей.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Уже известно, что трое детей пары: сын Ксавье Джеймс (2007), дочь Элла-Грейс Маргарет (2009) и сын Адриан (2014) будут жить с отцом, пока не решится вопрос об опеке.

Джастин Трюдо с женой и детьми Фото: Instagram Sophie Grégoire Trudeau

Софи уже съехала из семейного дома, коттеджа Ридо, в другую резиденцию в Оттаве.

Их развод стал первым из всех действующих премьер-министров Канады после развода родителей Трюдо в 1977 году. Причины разрыва прямо названы не были.

Трюдо объявил о расставании в Instagram в соответствующих постах, написанных на английском и французском языках. Его офис также опубликовал заявление, подтверждающее, что они достигли юридического соглашения, и сообщает, что пара останется в дружеских отношениях и скоро отправится в отпуск вместе со своими тремя детьми.

"Они работали над тем, чтобы были предприняты все юридические и этические шаги в отношении их решения расстаться, и будут продолжать делать это в будущем", — отмечается в заявлении.

Также представители Трюдо заявили, что Софи будет частой гостьей в коттедже Ридо, и будет оставаться с детьми, когда Джастин будет уезжать.

"Они остаются семьей, и Софи и премьер-министр сосредоточены на воспитании своих детей в безопасной, любящей и совместной среде. Семья будет вместе в отпуске, начиная со следующей недели", — говорится в заявлении.

В своем посте в Instagram 51-летний Трюдо написал: "Привет всем, Софи и я хотели бы поделиться тем фактом, что после многих содержательных и трудных разговоров мы приняли решение расстаться. Как всегда, мы остаемся близкой семьей с глубокой любовью и уважением друг к другу и ко всему, что мы построили и будем продолжать строить. Ради благополучия наших детей мы просим вас уважать нашу и их частную жизнь".

Сообщение о разводе

Фокус собрал все, что известно о браке Джастина Трюдо и о его разводе.

История брака Джастина Трюдо и Софи Грегуар

Джастин и Софи поженились в 2005 году. Однако знакомы они были задолго до этого.

Софи была подругой детства и одноклассницей старшего брата Трюдо Мишеля, который погиб в лавине в 1998 году в возрасте 23 лет. Его тело так и не было найдено.

Софи работала ведущей английских и французских теле- и радиопрограмм в Квебеке и была моделью.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Фото: Instagram Sophie Grégoire Trudeau

Джастин Трюдо и Софи начали встречаться в 2003 году и вскоре объявили о помолвке.

Пара считалась одной из самых крепких в политическом мире.

Джастин неоднократно признавался Софи в любви.

Так, в апреле этого года, он поздравил ее с днем рождения, написав: "С днем ​​рождения, Софи. От этого до этого и всего, что между этим, нет никого, кого бы я предпочел иметь рядом со мной… Я люблю тебя, mon amour", — написал он.

А она 18 июня в День отца ответила не менее трогательным сообщением: "Этот человек мог бы нести любовь к своим детям куда угодно. Папы, никогда не недооценивайте свою роль наставников в семье для своих сыновей и дочерей. Будьте добры к себе, проверяйте свое психическое благополучие, замедляйтесь в тишине, когда это необходимо… и, прежде всего, рискуйте любить всеми вашими силами", — написала она.

А в прошлом году, в другом романтическом посте, посвященном 17-й годовщине свадьбы, Софи написала: "Вместе 19 лет, женаты 17 лет, мы пережили солнечные дни, сильные штормы и все, что между ними, и это еще не конец".

Вероятные проблемы в отношениях

В ноябре Софи дала интервью для подкаста Меган Маркл Archetypes. Она рассказала о замужестве и материнстве.

Софи и Меган дружат уже несколько лет. Ближайшая подруга Меган Джессика Малруни — невестка бывшего премьер-министра Канады Брайана Малруни. Так что Софи согласилась прийти на эфир к герцогине Сассекской. Она была очень дипломатична, но упоминала о трудностях.

"Вы все знаете, что я говорю честно: долгосрочные отношения сложны во многих отношениях. Они требуют постоянной работы, гибкости, компромиссов, жертв, преданности, терпения, усилий и многого другого. Никто из нас не совершенен, поэтому идеальных отношений не бывает, но любовь истинна только тогда, когда она защищает вас, освобождает и заставляет расти", — говорила Софи.

За девять лет до того, как объявить о своем разводе, Джастин Трюдо и его жена Софи были вынуждены опровергнуть слухи о внебрачных связях до того, как он вступил в должность.

В интервью Канадской радиовещательной корпорации в октябре 2014 года Трюдо спросили о его браке и о том были ли измены.

Джастин отметил, что их брак не идеален, у них были взлеты и падения, но Софи "остается его лучшим другом, партнером и любовью".

"Мы честны друг с другом, даже когда это больно", — сказал он.

Интервьюер Эван Соломон спросил, являются ли "взлеты и падения" иносказанием для внебрачных связей, на что Трюдо ответил: "Нет".

Он пояснил, что имел в виду "виды проблем, через которые проходит любой настоящий брак". И признался, что его жена временами ненавидит его работу.

"Бывают моменты, когда она ненавидит мою работу и ненавидит меня за то, что я люблю свою работу", — признался Трюдо, но отметил, что его жена понимает как важно служить стране, которая дала им так много.

Джастин Трюдо с женой и детьми

В следующем году в интервью канадскому Globe and Mail Софи была менее откровенна.

Она призналась, что у них были трудности и брак не был легким, но они с мужем всегда были честны друг с другом.

Напомним, в июне этого года Джастин Трюдо посещал Киев.