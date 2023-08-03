Королевский монетный двор создал украшения из переработанных рентгеновских пленок (фото)

Первая коллекция украшений называется 886 и состоит из шести предметов.

Королевский монетный двор Великобритании представил украшения, изготовленные из серебра, полученного из медицинских рентгеновских пленок, сообщает Sky News. Таким образом там надеются, что этот шаг уменьшит их зависимость от добытых материалов и предложит решение проблемы растущего спроса на серебро.

Компания, базирующаяся в Ллантрисанте, Южный Уэльс, объединилась с 300-летним семейным бизнесом Betts Metals. Сначала последние обрабатывают рентгеновские пленки, после чего сотрудники Королевского монетного двора используют очищенное серебро для изготовления украшений. Больницам будут платить за переработанные рентгеновские пленки, и эта инициатива также может означать снижение затрат на хранение.

Первые украшения уже поступили в продажу. Ювелирная коллекция называется 886 – в честь года, когда монетный двор впервые выпустил монеты. Сейчас в ней шесть украшений, изготовленных из серебра, добытого из рентгеновских пленок: запонки, подвески, кольца.

Фото: The Royal Mint Фото: The Royal Mint

В коллекции также есть аналогичные украшения, созданные из золота, извлеченного из старой электроники и печатных плат.

Фото: The Royal Mint Фото: The Royal Mint

"В рамках концепции Королевского монетного двора по преобразованию в будущем наш бизнес по извлечению драгоценных металлов стремится возглавить разработку новаторских решений в отрасли. Для нас это означает ответственный поиск материалов, которые могут повторно использовать драгоценные ресурсы нашей планеты, поддерживая экономику замкнутого цикла и предоставляя клиентам доступ к продуктам, отвечающих их ценностям", – заявил журналистам директор по развитию Королевского монетного двора Шон Миллард.

По словам управляющего директора Betts Group Чарли Беттса, их компания считает большой честью сотрудничество с Королевским монетным двором.

"Больницы хранят рентгеновскую пленку намного дольше срока ее хранения, что со временем может стоить больших денег. Этот новый проект позволяет им перерабатывать рентгеновскую пленку и получать денежную стоимость серебра, которое мы извлекаем".

Ранее Фокус писал, что исследователи из лаборатории передовой фотоники RIKEN создали прототип гаджета, который эффективно использует терагерцовый диапазон электромагнитного спектра для "рентгеновского облучения", но без вредного излучения.