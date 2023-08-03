Их лучше не обижать: 5 имен самых мстительных женщин

Имена женщин, которые всегда хотят, чтобы справедливость восторжествовала, а их обидчик был наказан.

Алина

Женщины с этим именем обладают жестким характером и никогда не позволят себя обидеть. Даже если вам кажется, что Алина забыла про обиду — это не так. Она пойдет на многое, чтобы проучить своего обидчика и заставить его пожалеть о содеянном.

Диана

Обладательницы этого имени могут даже не знать о своей мстительности, пока они не столкнутся с предательством или обидой в свою сторону. В этой ситуации могут проявиться такие качества, как эгоцентризм и жестокость. Дианы любят мстить неожиданно и изысканно.

Виолетта

Виолетта не терпит, когда что-то идет не по ее плану и кто-то встает на ее пути. Если она услышит отказ, то будет готова на все, что ее оппонент пожалел об этом.

Ирма

Ирма может годами ждать удобного момента, чтобы отомстить обидчику. Она не успокоится, пока не добьется своего, снова и снова пытаясь воплотить план в жизнь. Особенно это касается предательства или измены в ее сторону.

Ольга

Ольга готова пожертвовать своими силами и временем, чтобы справедливость восторжествовала. На первый взгляд она кажется хрупкой и нежной, но внутри скрывается сокрушительный потенциал, поэтому эту женщину лучше не обижать.

Источник: https://www.behindthename.com/names/usage/slavic﻿

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