Стало известно, почему принц Гарри больше всего скучает по родным летом

После переезда в США в 2020 году герцоги Сассекские пропускают одну из самых больших летних традиций.

Стало известно, почему принц Гарри больше всего скучает по своим родным именно летом. Об этом пишет Mirror.

Британская королевская семья обычно проводит летний отпуск в шотландском замке Балморал. Этим летом они впервые вернулись в резиденцию после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

Однако принц Гарри и Меган Маркл не присоединятся к семье после их переезда в Монтесито, штат Калифорния, в 2020 году.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

По словам эксперта и королевской телеведущей Кэти Николл, 38-летний герцог Сассекский в этом году "должен скучать по своей семье больше, чем когда-либо", поскольку он "не вернется в Великобританию на лето".

Принц Гарри Фото: Getty Images

Николл также сказала, что Гарри хочет, чтобы его дети, Лилибет и Арчи, "имели особые отношения со своими двоюродными братьями", как он.

Она добавила, что жизнь Гарри в США с 41-летней Маркл и их детьми "очень отличается" от жизни его родственников.

Британская королевская семья Фото: Getty Images

Но, как сообщается, бывшей актрисе и основателю Invictus Games король Чарльз III предоставил "открытое приглашение" посетить Балморал.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл появились вместе после новостей о решении пожить отдельно.

Также Фокус писал о планах герцогов Сассекских посетить Европу.