Лунный посевной календарь на август 2023: удачные дни для огородных работ
Урожайность ваших растений зависит не только от погоды и ухода за ними, а и от правильно выбранной даты посева или посадки. Этот календарь поможет все удачно спланировать.
Лунный посевной календарь на август 2023 года
Последний месяц лета связан с уборкой урожая и подготовкой к следующему году. Также стоит позаботиться о более поздних культурах, которые нужно собирать в сентябре или октябре. Урожай на вашем участке может зависеть не только от погоды и ухода за растениями, но и от фазы Луны, которая припала на период посадки или посева. Лунный посевной календарь подскажет, какие дни самые благоприятные для огородных работ.
Благоприятные дни для огородных работ в августе 2023:
Лук и чеснок: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 27, 28, 31 августа
Помидоры: 13, 14, 23, 24, 27, 28 августа
Огурцы: 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 31 августа
Зелень (укроп, петрушка и др.): 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23, 24, 31 августа
Морковь: 5, 13, 14, 23, 24, 31 августа
Свекла: 5, 13, 14, 23, 24, 31 августа
Капуста: 20, 21, 22, 27, 28 августа
Баклажаны, перец: 20, 21, 22, 23, 24 августа
Кабачки, тыква: 13, 14, 20, 21, 22 августа
Картофель: 5, 13, 14 августа
Однолетние цветы: 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 августа
Виноград: 20, 21, 22, 23, 24 августа
Многолетние цветы: 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 августа
Плодовые деревья: 8, 9, 20, 21, 22, 27, 28 августа
Лекарственные ягоды: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 31 августа
Когда проводить разные работы в августе:
Прополка растений: 8, 9, 13, 27, 28, 29, 30 августа
Внесение удобрений: 8, 9, 22, 23, 24, 27, 28, 31 августа
Борьба с болезнями и вредителями: 8, 9, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 августа
Посадка декоративных деревьев и кустарников: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 августа
Посадка плодовых деревьев: 8, 9, 13, 19, 25, 26, 27, 28 августа
Посадка плодово-ягодных кустарников: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 августа
Какие даты в августе 2023 неурожайные:
Самые неурожайные даты — 15, 16, 25, 26, 29, 30 августа
Также для огородных работ считаются неудачными дни Полнолуния (1, 31 августа) и Новолуния (16 августа).
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pzrhnIqETBM