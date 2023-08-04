Лунный посевной календарь на август 2023: удачные дни для огородных работ

Урожайность ваших растений зависит не только от погоды и ухода за ними, а и от правильно выбранной даты посева или посадки. Этот календарь поможет все удачно спланировать.

Лунный посевной календарь на август 2023 года

Последний месяц лета связан с уборкой урожая и подготовкой к следующему году. Также стоит позаботиться о более поздних культурах, которые нужно собирать в сентябре или октябре. Урожай на вашем участке может зависеть не только от погоды и ухода за растениями, но и от фазы Луны, которая припала на период посадки или посева. Лунный посевной календарь подскажет, какие дни самые благоприятные для огородных работ.

Благоприятные дни для огородных работ в августе 2023:

Лук и чеснок: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 27, 28, 31 августа

Помидоры: 13, 14, 23, 24, 27, 28 августа

Огурцы: 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 31 августа

Зелень (укроп, петрушка и др.): 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23, 24, 31 августа

Морковь: 5, 13, 14, 23, 24, 31 августа

Свекла: 5, 13, 14, 23, 24, 31 августа

Капуста: 20, 21, 22, 27, 28 августа

Баклажаны, перец: 20, 21, 22, 23, 24 августа

Кабачки, тыква: 13, 14, 20, 21, 22 августа

Картофель: 5, 13, 14 августа

Однолетние цветы: 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 августа

Виноград: 20, 21, 22, 23, 24 августа

Многолетние цветы: 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 августа

Плодовые деревья: 8, 9, 20, 21, 22, 27, 28 августа

Лекарственные ягоды: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 31 августа

Когда проводить разные работы в августе:

Прополка растений: 8, 9, 13, 27, 28, 29, 30 августа

Внесение удобрений: 8, 9, 22, 23, 24, 27, 28, 31 августа

Борьба с болезнями и вредителями: 8, 9, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 августа

Посадка декоративных деревьев и кустарников: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 августа

Посадка плодовых деревьев: 8, 9, 13, 19, 25, 26, 27, 28 августа

Посадка плодово-ягодных кустарников: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 августа

Какие даты в августе 2023 неурожайные:

Самые неурожайные даты — 15, 16, 25, 26, 29, 30 августа

Также для огородных работ считаются неудачными дни Полнолуния (1, 31 августа) и Новолуния (16 августа).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pzrhnIqETBM