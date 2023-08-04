Ирина Шейк и Нилам Гилл сходили на черно-белую вечеринку Риккардо Тиши

Свой 49-й день рождения дизайнер отпраздновал с размахом, пригласив гостей в оперный театр в Неаполе.

Дизайнер Риккардо Тиши серьезно относится к празднованию своего дня рождения, и этот год не стал исключением: семья и близкие друзья дизайнера собрались в Неаполе на впечатляющий званый обед, организованный в оперном театре (Teatro Bellini di Napoli) в самом центре города. Об этом пишет Vogue.

Длинные столы были собраны в форме креста, накрыты белоснежными скатертями и украшены подсвечниками с гроздьями свечей. Для Риккардо, которому исполнилось 49 лет, приготовили трехъярусный торт цвета слоновой кости.

Дресс-код торжества был монохромным, и бывшая звезда обложки британского Vogue Ирина Шейк , близкая подруга дизайнера, выглядела как модная невеста в платье цвета слоновой кости от Вивьен Вествуд с топом-корсетом с открытыми плечами, который подчеркивал ее талию.

"Ты не только приносишь людям лучшее, ты также умеешь их объединять. Ты уникальный человек, который всегда справляется со всем с изяществом — ты человек, которым я действительно восхищаюсь", — сказала Ирина о своем близком друге Риккардо в посте в Instagram, посвященном его дню рождения.

Ирина Шейк на дне рождении Риккардо Тиши

Сам новорожденный выбрал для себя черный, сшитый на заказ костюм с шортами, и рубашкой с короткими рукавами. Образ он дополнил черными лоферами и носками.

День рождения Риккардо Тиши

Гости, среди которых были самые влиятельные в мире моды персоны, были замечены Стелла Максвелл, Джоан Максвелл, а также главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул и Виттория Черетти. Всего на праздник Тиши были приглашены 90 его друзей и родственников.

Также среди гостей был Леонардо ДиКаприо, но на общие фото он не попал.

На вечеринке Риккардо Тиши была и известная британская модель Нилам Гилл, которая, как подозревают таблоиды, встречается с Лео. Сама модель уже опровергла эти слухи, заявив, что она встречается с его близким другом.

Но недавно Леонардо и Нилам вместе отдыхали на яхте у итальянского побережья.