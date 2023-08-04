Появились первые фото с тайной свадьбы Риты Оры и Тайки Вайтити, которая была год назад

Пара сочеталась браком в Лос-Анджелесе и целый год хранила это в секрете.

"Она сделала мне предложение, и я сразу сказал "да", — рассказывает режиссер Тайка Вайтити о том, как он и певица Рита Ора обручились. Хотя пара впервые встретилась на барбекю в 2018 году, которое Тайка устроил в своем доме в Лос-Анджелесе, только в 2021 году, когда они оба снимались в Австралии, они начали встречаться. А свадьбу они сыграли год назад, в Лос-Анджелесе. Но снимками этого особенного дня Рита и Тайка поделились только сегодня, пишет Vogue.

Рита говорит, что предложила Вайтити жениться на ней, когда пара была в отпуске в Палм-Спрингс летом 2022 года.

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А свадьба состоялась в Лос-Анджелесе через несколько недель, 4 августа.

Свадьба Риты Оры и Тайки Вайтити

"Это было не в Лондоне или во Франции, как все думали. Это было в Лос-Анджелесе с небольшой группой друзей", — рассказал режиссер, а Рита отмечает, что это было в их доме.

За последний год они получили удовольствие от дезинформации об их свадьбе, которая распространилась по Интернету со скоростью лесного пожара.

"Нам на самом деле было довольно интересно наблюдать за разными историями, которые придумывали люди, и в то же время держать их при себе. И мне нравится, что теперь мы можем поделиться тем, что произошло на самом деле, и сделать это в нашу годовщину!", — говорит Рита.

Из свадебного видео смонтировали клип для новой песни

По ее словам, вся церемония была спланирована за две недели.

"Там было около восьми человек — только близкие друзья, семья и родители в Zoom", — говорит Тайка, отмечая, что он был особенно взволнован тем, что его лучший друг Джермейн Клемент прилетел из Новой Зеландии, едва успев на церемонию.

На тайной церемонии невеста была в платье Tom Ford и украшениях Lorraine Schwartz.

"Том Форд — один из моих любимых дизайнеров всех времен и любимых людей в целом. Теперь он один из моих близких друзей, и я его обожаю и восхищаюсь им. Выйти замуж в его платье было мечтой", — певица рассказала, что не заказывала платье специально, а просто пошла в магазин и купила свое свадебное платье там вместе с фатой.

"Они с фатой меня ждали. И был мой размер. Никаких переделок не потребовалось. Я думаю, что так и должно было быть, если честно. И это просто сделало меня такой счастливой", — признается певица. После она сменила еще два наряда и все они были от Тома Форда. Свадебные снимки сделал Джек Горлин.

Сами Найт уложил волосы невесты в мягкие распущенные локоны, а Энтони Х. Нгуен создал естественный сияющий макияж. Между тем, жених был одет в костюм Brunello Cucinelli (и попутно получил парочку штрихов от визажиста Риты).

Что касается самой церемонии, пара сделала все просто.

"Я надела жемчуг моей мамы, в котором она выходила замуж. Моя сестра Елена надела браслет мне на запястье. Это было красиво. Моя сестра проводила меня к алтарю, и это было очень просто, радостно, спокойно, уединенно и весело", — рассказала Рита.

"Это было очень красиво. У нас не было сервировки стола или каких-либо стрессовых вещей, которые сопровождают свадьбы, и было приятно, что все было прошло очень просто. Мои дочери были там и веселились вместе с нами. Я думаю, так было только потому, что у мы не переживали из-за банкета, опаздывающих гостей и всего этого", — рассказал Тайка.

"Мы просто все оделись и поженились", — пошутила Рита Ора.

После церемонии Рита и Тайка отправились в дом своего друга Гая Осири на званый ужин.

"Он был так любезен, что принял нас в последнюю минуту", — говорит Рита, вспоминая, что потом, в качестве неожиданного свадебного подарка от друга появился подражатель Элвиса, чтобы исполнить им серенаду. А потом все танцевали всю ночь напролет под плейлист, составленный самой парой молодоженов.

Свадьба Риты Оры и Тайки Вайтити

Год спустя они говорят, что чувствуют себя так же, как в тот день.

"Кажется, ничего не изменилось с того дня, как я встретила его на барбекю. Мне просто так хорошо быть с моим лучшим другом", — говорит Рита Ора.

Напомним, ранее Рита Ора снялась для журнала "Татлер" и рассказала о музыке, чувствах к Вайтити и своей музыке.