Герман Ларкин снял Анджелину Джоли для мексиканского Elle (фото)

Актриса позировала в белом сарафане на фоне подземной реки. В интервью журналистам Джоли рассказала о проекте, призванном защитить исчезающий вид пчел.

Светский фотограф Герман Ларкин опубликовал новые снимки Анджелины Джоли для мексиканского Elle. Американская актриса позировала в летнем белом сарафане на фоне подземной реки. Фотографии и интервью Джоли Герман Ларкин разместил у себя в Instagram.

"Мексика с Анджелиной Джоли", — подписал фото Ларкин.

В интервью журналу, судя по фотографиям, Анджелина Джоли рассказала о проекте "От женщин пчелам", в котором она принимает участие с 2021 года. Весной актриса посетила Мексику с гуманитарной миссией, чтобы больше людей узнали о программе.

"От женщин пчелам" — совместный проект ЮНЕСКО и парфюмерного дома Guerlain. Он направлен на сохранение вымирающих пчел цивилизации майя, которые являются самой древней породой пчел в мире. Также задача программы — расширить возможности местных женщин посредством их работы и научить их заботиться об исчезающих видах.

Проект осуществляется в биосферных заповедниках ЮНЕСКО по всему миру при поддержке Французской обсерватории апиологии (OFA). Анджелина Джоли выступает в качестве "крестной матери" этой программы.

Стоит отметить, что актриса давно поддерживает женщин и детей, оказывая помощь различным сообществам по всему миру. И хотя актриса прекратила сотрудничать с Организацией Объединенных наций в 2022 году, она по-прежнему принимает участие в различных гуманитарных проектах.

Так в феврале 2023 года актриса поделилась арт-проектом через свои социальные сети, чтобы привлечь внимание к гуманитарному кризису, с которым сталкиваются женщины Ирана.

Фокус писал 1 августа, что 48-летнюю американскую актрису Анджелину Джоли, в последнее время занятую разрешением финансовых вопросов с бывшим супругом Брэдом Питтом, заметили в Риме. Для выхода в свет знаменитость выбрала свободный двубортный кремовый блейзер Chanel с винтажными золотыми пуговицами и длинную белую юбку. Элегантный ансамбль дополнили золотые серьги с бриллиантами, золотой браслет и кольца.