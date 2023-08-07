В Коннектикуте продали самый дорогой особняк в истории штата (фото)

Имя нового обладателя поместья с более, чем столетней историей, не называется.

Поместье под названием Copper Beech Farm (Ферма Медного Бука) в Гринвиче (Коннектикут, США) продано за рекордные 138,8 млн долларов, что является самой крупной сделкой с жилой недвижимостью в истории штата и входит в число самых дорогих продаж в стране, пишет Wall Street Journal.

Это – второй рекорд, установленный Copper Beech Farm, поскольку в 2014 году она была продана за 120 миллионов долларов, что стало самым дорогим домом, когда-либо проданным в Соединенных Штатах на тот момент. Она представляет собой прибрежное поместье площадью более 50 акров, которое простирается почти на милю.

Расположенное на частном полуострове на высоте 12 метров над водой, поместье выходит на пролив Лонг-Айленд. На участке расположен большой главный дом площадью свыше 1250 квадратных метров с обнесенным стеной садом, бассейном, теннисным кортом с травяным покрытием, яблоневым садом и двумя частными пляжами.

На территории также построено несколько других объектов: каретный сарай, сторожка, домик у бассейна и две теплицы.

Дом был построен в 1898 году. Он оформлен в викторианском стиле с каменными башнями в стиле французского ренессанса, сочетающимися с аристократической утонченностью. В нем восемь спален и восемь ванных комнат. За более чем столетнюю историю помещение было тщательно отреставрировано.

Риэлторы описывают интерьеры поместья как "оригинальную отделку музейного качества", которые включают в себя дубовые панели, гипсовые фризы, несколько каминов и четырехметровые потолки в главных комнатах.

"Ферма Коппер-Бич — жемчужина побережья Гринвича. Это внушающий благоговейный трепет комплекс со всеми мыслимыми удобствами для утонченного уединения для жизни, работы и развлечений. Возможность приобрести резиденцию такого высокого уровня — настоящая редкость. Для нас было честью представлять такое беспрецедентное историческое поместье на одном из самых желанных рынков", – заявила команда продавцов элитной недвижимости.

Имя нового владельца поместья пока что держится в секрете.

Что касается самой большой сделки с недвижимостью в США, то рекорд пока что принадлежит магнату хедж-фонда Кену Гриффину, который купил жилье за 238 миллионов долларов по адресу 220 Central Park South на Манхэттене.

Ранее Фокус писал, что дом Лизы Мари Пресли продали за 4,7 млн долларов.