Дуа Липа в трусах-брифах украсила обложку глянца (фото)

Артистка столкнулась с хейтом пользователей Сети.

27-летняя британская певица Дуа Липа снялась для глянца в стильной фотосессии. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Знаменитость, которая написала саундтрек к фильму "Барби", украсила обложку свежего номера The New York Times Style Magazine.

"Спасибо, tmagazine", — лаконично отметила артистка косовского происхождения, которая примерила трусы-брифы Miu Miu поверх черных колготок.

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Дуа Липа

"Она женщина, о которой многое написано, которая теперь может написать историю сама", — написали журналисты издания.

В частности, Липа примерила платья Alaia и Celine, шубу Gucci и бра Skims.

Дуа Липа Фото: The NYTimes Style Magazine Дуа Липа Фото: The NYTimes Style Magazine

Фотографом съемки стал Луис Альберто Родригес.

Дуа Липа

Впрочем, пользователи Сети раскритиковали откровенные снимки знаменитости.

"Фото и ее поза ничего не делают для продвижения ее интеллекта. На самом деле каждое ее фото пытается быть сексуальным. Если она такая умная, как описано, то зачем нужно продавать секс? Вы говорите, что она ничего не продает, но я не согласен", "Почему она там сидит с раздвинутыми ногами", "Это фото, с его позой приема у гинеколога, ничем не способствует идее серьезной, умной женщины. Мы видим, что здесь продается", — пишут фолловеры Instagram-страницы издания.

Напомним, Дуа Липа отдыхает у моря в Албании.

Также Фокус писал о судебном иске против Дуа Липы на 20 млн долларов.