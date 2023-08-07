Дэвид Бекхэм с сыном Крузом и актером Остином Батлером подняли поваленное дерево (видео)

Инцидент произошел на дороге в Канаде.

49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала забавное видео с Дэвидом, сыном Крузом и актером Остином Батлером.

Знаменитости вместе поднимали поваленное дерево, которое перегородило им дорогу на канадской дороге, пока Виктория это снимала.

Многодетная мама рассказала, что они застряли, когда упало дерево, а ее муж Дэвид, сын Круз и Остин должны были поднять дерево, чтобы пропустить машины.

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Инцидент произошел перед тем, как группа поехала в Техас, чтобы посмотреть, как футбольная команда Дэвида "Интер Майами", совладельцем которой он является, играет с ФК "Даллас" в матче Кубка Лиги.

Бекхэмы и Остин Батлер подняли поваленное дерево

В подписи Виктория отметила: "Вы когда-нибудь думали, что увидите, как Элвис и Бекхэмы поднимают дерево?"

Певица также похвалила своего возлюбленного: "Вот дерево упало, и посмотрите, какой мужественный мой муж. Дэвид выглядит очень мужественно. Давите сильнее, давайте, ребята".

Напомним, 12-летняя Харпер Бекхэм сделала макияж своему звездному отцу.

Также Фокус писал об отдыхе Дэвида и Виктории Бекхэм на яхте.