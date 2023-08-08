Стиль жизни
Зеркальная дата 08.08: что сегодня нужно и нельзя делать
В зеркальную дату стоит загадывать желания и нельзя думать о плохом и настраивать себя на негатив.
Особенная зеркальная дата 08.08: при чем здесь бесконечность?
В календаре есть дни, которые нумерологи называют зеркальными датами — когда комбинация чисел даты слева направо и наоборот читается одинаково. Считается, что такие дни обладают мощной энергетикой. Но особенно сильной энергетически считается зеркальная дата 08.08, ведь цифра 8 напоминает знак бесконечности, если повернуть ее на 90 градусов. Именно поэтому этот день ассоциируется с идеей гармонии и цикличности, что делает его привлекательным для новых начинаний.
Зеркальная дата 08.08: что нельзя делать
- совершать необдуманные покупки;
- вспоминать неудачи и сожалеть о прошлом;
- впускать негативные мысли в голову;
- лениться и бездействовать;
- вступать в ссоры;
- плакать и унывать;
- желать зла, мстить.
Зеркальная дата 08.08: что нужно делать
- загадать желание и представить его исполнение в деталях;
- простить обидчиков;
- настроиться на светлые мысли;
- проанализировать свои отношения;
- завершить токсичные взаимоотношения;
- планировать или начинать проекты.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZsfQBwMuF6U