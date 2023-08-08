Зеркальная дата 08.08: что сегодня нужно и нельзя делать

В зеркальную дату стоит загадывать желания и нельзя думать о плохом и настраивать себя на негатив.

Особенная зеркальная дата 08.08: при чем здесь бесконечность?

В календаре есть дни, которые нумерологи называют зеркальными датами — когда комбинация чисел даты слева направо и наоборот читается одинаково. Считается, что такие дни обладают мощной энергетикой. Но особенно сильной энергетически считается зеркальная дата 08.08, ведь цифра 8 напоминает знак бесконечности, если повернуть ее на 90 градусов. Именно поэтому этот день ассоциируется с идеей гармонии и цикличности, что делает его привлекательным для новых начинаний.

Зеркальная дата 08.08: что нельзя делать

совершать необдуманные покупки;

вспоминать неудачи и сожалеть о прошлом;

впускать негативные мысли в голову;

лениться и бездействовать;

вступать в ссоры;

плакать и унывать;

желать зла, мстить.

Зеркальная дата 08.08: что нужно делать

загадать желание и представить его исполнение в деталях;

простить обидчиков;

настроиться на светлые мысли;

проанализировать свои отношения;

завершить токсичные взаимоотношения;

планировать или начинать проекты.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZsfQBwMuF6U