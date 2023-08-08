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Зеркальная дата 08.08: что сегодня нужно и нельзя делать

Наталья Гулий
Фото: neg.by

В зеркальную дату стоит загадывать желания и нельзя думать о плохом и настраивать себя на негатив.

Особенная зеркальная дата 08.08: при чем здесь бесконечность?

В календаре есть дни, которые нумерологи называют зеркальными датами — когда комбинация чисел даты слева направо и наоборот читается одинаково. Считается, что такие дни обладают мощной энергетикой. Но особенно сильной энергетически считается зеркальная дата 08.08, ведь цифра 8 напоминает знак бесконечности, если повернуть ее на 90 градусов. Именно поэтому этот день ассоциируется с идеей гармонии и цикличности, что делает его привлекательным для новых начинаний.

Зеркальная дата 08.08: что нельзя делать

  • совершать необдуманные покупки;
  • вспоминать неудачи и сожалеть о прошлом;
  • впускать негативные мысли в голову;
  • лениться и бездействовать;
  • вступать в ссоры;
  • плакать и унывать;
  • желать зла, мстить.

Зеркальная дата 08.08: что нужно делать

  • загадать желание и представить его исполнение в деталях;
  • простить обидчиков;
  • настроиться на светлые мысли;
  • проанализировать свои отношения;
  • завершить токсичные взаимоотношения;
  • планировать или начинать проекты.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZsfQBwMuF6U