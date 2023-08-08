Эмили Ратаковски показала, как проводит время со своим сыном в деревне

После развода актриса, модель и подкастер, стала больше времени проводить со своим ребенком.

Эмили Ратаковски показала 30 миллионам своих подписчиков, как наслаждается идиллическим загородным отдыхом со своим двухлетним сыном Слаем. Об этом пишет Daily Mail.

32-летняя модель, актриса и подкастер High/Low With Emrata показала фото и видео своего отпуска, который она проводит со своим сыном Слаем в деревне.

Сын Эмили Ратаковски Фото: Instagram/emrata Эмили Ратаковски с сыном Фото: Instagram @emrata

Она продемонстрировала новый маникюр, фото с прогулки, собранную ежевику и даже видео встречи со стадом коров, от чего Слай был явно в восторге.

Эмили не пояснила, где проводит время, но ее сын на фото одет в зеленую шапку с надписью "Ирландия", что намекает на ее возможное местонахождение.

Ратаковски, которая подала на развод с бывшим мужем Себастьяном Беаром-МакКлардом почти год назад, выглядела отдохнувшей и счастливой.

Эмили Ратаковски

Ратаковски часто обсуждает материнство в своей популярной серии подкастов, а иногда и рассказывает о своей личной жизни.

После развода, который, по слухам, спровоцировали многочисленные измены ее мужа, Эмили Ратаковски стала часто ходить на свидания. Но ни одно из них не закончилось черьезными отношениями.

Она встречалась с комиком Эриком Андре, актером Питом Дэвидсоном и исполнителем Гарри Стайлзом.

В июне она ходила на свидания с диджеем Орацио Риспо, когда была в Нью-Йорке, но никак не комментировала их отношения. Так что неясно, встречаются ли они сейчас.

А лето Эмили Ратаковски проводит со своим сыном, путешествуя по Европе. Так, недавно она публиковала фото из Франции, где она с малышом Сильвестром (Слаем) побывала на лавандовых полях.

Не забывает Эмили и про светскую жизнь, хоть и посещает вечеринки и показы куда реже, чем раньше. Так, недавно она побывала на показе Jacquemus, который проходил в Версальском дворце. Модели шли по подиуму, демонстрируя новую коллекцию под названием Le Chouchou. А зрители, среди которых была и Эмили Ратаковски, наблюдали за шоу из лодок.