Лиззо потеряла 220 тысяч подписчиков на Instagram на фоне скандала с сотрудницами

Популярная исполнительница продолжает отрицать, что неподобающе относилась к своим артисткам из подтанцовки.

Певица Лиззо уже потеряла более 220 тысяч подписчиков в Instagram, и сейчас их количество сократилось до 13,3 миллиона. Это произошло после того, как она опровергла заявления своих артисток из подтанцовки в том, что она неподобающе к ним относилась, критиковала их внешность и заставляла контактировать со стриптизершами. Об этом пишет Daily Mail.

Лиззо начала терять тысячи подписчиков в Instagram после того, как ее обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем отношении к своим сотрудникам.

Лиззо и Бейонсе

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По данным сайта Social Blade, у певицы было более 13,5 миллиона подписчиков в Instagram, а сейчас их 13,3 миллиона.

На 35-летнюю хитмейкершу Good As Hell подали в суд трое ее бывших танцовщиц, обвинив в сексуальных домогательствах, дискриминации и создание враждебной рабочей среды.

Иск был подан в Калифорнии во вторник, 1 августа.

На прошлой неделе Лиззо заявила, что иск о сексуальных домогательствах, поданный против нее, "возмутительный" и заявила, что утверждения ее бывших сотрудниц не соответствуют действительности. А сами танцовщицы, подавшие иск, сами вели себя "неуместно и непрофессионально".

Лиззо написала в своем заявлении: "Последние несколько дней были невыносимо трудными и крайне разочаровывающими". А после заявила, что она "очень открыта в своей сексуальности и самовыражении, но я не может принять или позволить людям использовать эту открытость, чтобы выставить ее тем, кем она не является".

Выступление Лиззо и Карди Би

"Моя трудовая этика, мораль и уважение были поставлены под сомнение. Я подверглась критике. Обычно я предпочитаю не отвечать на ложные обвинения, но они столь же невероятны, как и звучат, и слишком возмутительны, чтобы их игнорировать", — заявила Лиззо.

Истцы Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригес обвинили обладательницу "Грэмми", а также главу Big Grrrl Big Touring и хореграфа Ширлин Куигли в создании "сексуально заряженной и неудобной" рабочей среды в своем судебном процессе.

Трио утверждает, что во время концертного тура в Амстердам в феврале 2023 года Лиззо пригласила их на вечеринку в город, которая закончилась в городском квартале красных фонарей.

В своем заявлении они сказали: "Все быстро вышло из-под контроля. Лиззо начала предлагать актерам по очереди прикасаться к обнаженным артисткам, ловить фаллоимитаторы, запускаемые из вагин артисток, и есть бананы, торчащие из вагин артисток".

Танцоры добавили, что Лиззо якобы заставляла своих сотрудниц контактировать с обнаженными танцовщицами. И настаивала, если они отказывались.

В другом случае истцы утверждают, что Лиззо пригласила танцоров в парижский клуб, но не упомянула, что это был бар-кабаре для обнаженных людей. Это их "шокировало" и Лиззо не дала им возможности отказаться.

Певица со своей стороны утверждает, что танцовщицы выпивали перед выступлениями. А те заявили, что она заставляла их репетировать по 12 часов. Кроме этого она унижала сотрудниц, обзывала их, критиковала их за лишний вес и даже отбирала телефоны.

Через несколько часов после того, как новости о судебном процессе были обнародованы, бывший креативный директор Lizzo Куинн Уитни Уилсон и танцовщица Кортни Холлинквест заявили, что подверглись аналогичному жестокому обращению.

Также номинантка на "Оскар", режиссер София Нали Эллисон подтвердила, что в команде Лиззо царила токсичная атмосфера, так что она отказалась работать с ней.