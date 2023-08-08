Звездопад в августе 2023 года: когда и как загадывать желание

Звездопадом называют метеорный поток, во время которого на ночном небе можно увидеть метеоры, летящие будто из одной точки на небосклоне. В этот момент принято загадывать желания.

Когда ожидать звездопад в августе 2023 года?

В августе 2023 год ожидается два мощных метеорных потока под названием "Персеиды", который начался 17 июля и продлится до 24 августа (пик 13 августа), и "Каппа Цигниды" с 3 по 28 августа (пик 17 августа).

Как правильно загадывать желание?

Конечно, самым активным периодом "падения звезд" является ночь и утро до 9:00. Вы можете наблюдать метеорный поток как случайно, так и целенаправленно – желание нужно загадывать в обоих случаях. Важно сформулировать его лаконично и четко, а также детально представить его осуществление. Избегайте в нем частицы "не". Сядьте лицом к Востоку, так больше шансов, что Вселенная вас услышит. Загадывать лучше всего в момент "падения" звезды или сразу после этого – так больше шансов, что оно осуществится.

Источник: https://www.space.com/summer-meteor-showers-2023-explained