Девичник с подружками: как Меган Маркл отметила свой день рождения

Хоть герцогиня Сассекская и не поделилась контентом, но журналисты выяснили, как она отметила свое 42-летие, сходив на фильм "Барби".

Меган Маркл отмечала свой 42-й день рождения еще 4 августа, но только сейчас стало известно, как она отпраздновала. Папарацци сняли ее у популярного в Монтесито ресторана в день рождения, но оказалось, что была еще и вечеринка для близких подруг. Об этом пишет Daily Mail.

Герцогиня устроила девичник, чтобы посмотреть популярный фильм "Барби" и посетить эксклюзивное ранчо Сан-Исидро, чтобы отпраздновать это с друзьями из списка "А", в то время как принц Гарри остался дома. Об этом журналистам рассказали инсайдеры.

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Сообщается, что Меган Маркл провела время с Порцией де Росси и другими подругами.

Герцогиня, которая отпраздновала свой день рождения в прошлую пятницу, в среду провела приятное свидание со своим 38-летним мужем в деревенском итальянском бистро Tre Lune в Монтесито.

А после она сходила на показ главного хита этого лета, фильма "Барби" вместе с подружками. И провела вечер на эксклюзивном ранчо Сан-Исидро в холмах Монтесито.

Меган ранее посещала это потрясающее ранчо, чтобы снять свое интервью Variety в прошлом году, в котором она рассказала, как она и Гарри пережили смерть королевы Елизаветы, и обсудила их предстоящие голливудские проекты. Это произошло как раз перед выпуском документального сериала Netflix о паре.

Сообщается, что во время своего последнего визита на ранчо Меган поздравила девушку, которая отмечала там девичник перед свадьбой с подружками и сделала с ними несколько селфи.

Меган и Гарри были замечены на церемонии обновления клятв Порции де Росси и ее жены Эллен Дедженерес в начале этого года, которую пара провела в своем особняке стоимостью 70 миллионов фунтов стерлингов в Монтесито.

Церемония была небольшой и только для близких, так что появление Гарри и Меган среди гостей указало на то, что они подружились с известной телеведущей и ее супругой.

Напомним, в свой день рождения Меган Маркл и принца Гарри сфотографировали у популярного в Монтесито итальянского бистро Tre Lune.

К ним присоединился их хороший друг Мэтт Коэн, муж многолетней подруги герцогини Сассекской Хизер Дорак. Также в бистро был музыкант Blink-182 Трэвис Баркер.

Для своего особенного вечера Меган выбрала черно-белое платье Posse без бретелек по цене 188 фунтов стерлингов и сочетала его со своей любимой сумкой Cult Gaia и черными сандалиями. И дополнила простой образ своими дорогими украшениями: любимым браслетом Cartier Love за 5427 долларов и теннисным браслетом Jennifer Meyer за 3736 фунтов стерлингов.

Меган Маркл около ресторана в Монтесито

Стоимость блюд в этом итальянском ресторане варьируется от 24 долларов до 61 доллара. Любители итальянской кухни также могут выбрать среди 24 различных видов пасты и ризотто. Также им предлагается множество мясных и рыбных блюд, от филе лосося за 44 доллара до стейка из филе миньон за 65 долларов.