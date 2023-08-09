Неизвестный сорвал джекпот в лотерее в размере $1,58 млрд

Победитель может забрать деньги двумя способами: сразу $757,2 млн в виде единовременной выплаты или в виде 29 ежегодных платежей.

Самый крупный в истории лотереи Mega Millions и третий в истории лотерей США джекпот в размере $158,8 млрд сорвал счастливчик, имя которого не назівается. Известно только, что живет он во Флориде, пишет Daily Mail.

Теперь у победителя будет возможность претендовать на единовременную выплату в размере около $757,2 млн или получить весь приз в виде 29 ежегодных платежей.

Согласно веб-сайту лотереи, выигрышными номерами были 13, 19, 20, 32, 33 с золотым Мегашаром №14.

Предыдущий рекорд был установлен жителем Южной Каролины, выигравшим в Mega Millions $1,537 млрд в октябре 2018 года.

Билеты Mega Millions продаются по $2 во всех штатах, кроме Алабамы, Юты, Аляски, Гавайев и Невады. Шансы на выигрыш джекпота Mega Millions составляли примерно 1 к 302,6 миллиона.

По словам представителей лотереи, 2023 год в целом богат на выигрыши:

"Этот год начался с шести победителей джекпота менее чем за четыре месяца — число, гораздо более типичное для всего года и свидетельствующее о действительно случайной природе лотерейных розыгрышей".

Ранее Фокус писал о том, что Тамара Лафингхаус из Мурсвилла, штат Северная Каролина (США), более 20 лет играла в лотерею, используя одну и ту же комбинацию чисел. Недавно она принесла ей крупную сумму.