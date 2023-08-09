Яркий и самобытный: стритстайл с Недели моды в Копенгагене

В Копенгагене стартовала Неделя моды весна/лето 2024. И в этом случае уличный стиль ничем не уступает тому, что демонстрируют на подиуме.

Прогноз на Неделе моды в Копенгагене может обещать облачное небо и дождь, но плохая погода мешает гостям Недели моды в Копенгагене не мешает им демонстрировать свой неподражаемый стиль. Об этом пишет Vogue.

Под куртками Arc'teryx и тренчами Burberry можно видеть красочные винтажные платья и кожаные юбки с эффектом "омбре". А что касается обуви, то кроссовки с прозрачной подошвой отлично дополняют образы.

Стритстайл на Неделе моды в Копенгагене

И конечно зонтики. Когда идет дождь, то модные показы никто не отменяет в Копенгагене, так что зонты стали такой же частью модного датского стритстайла, как и экстравагантные наряды.

Стритстайл на Неделе моды в Копенгагене

Столица Дании стремится доказать свою мощь, привнося новую, беспрецедентную энергию на модную сцену с ее дальновидным духом.

Начиная с осенне-зимнего сезона 2024 года в начале этого года требования к показанным коллекциям повысились. Теперь на первый план ставятся экология и этика.

Стритстайл на Неделе моды в Копенгагене

Среди основных скандинавских брендов Saks Potts и Ganni в списке также есть захватывающий урожай многообещающих брендов, таких как Nicklas Skovgaard и Paolina Russo. Все это, несомненно, привлечет на улицы датской столицы толпу людей неравнодушных к моде.

Здесь используются яркие цвета, множество текстур и эклектичные подходы к наслоению, поскольку толпа помнит о влажной и прохладной погоде.

Свои новые коллекции в рамках Недели моды успели представить такие бренды как A. Roege Hove, 7 Days Active и Saks Potts.

Показ Saks Potts

Последний продемонстрировал новый тренд – завязанные на одно плечо рубашки. Впрочем, так часто делают те, кто не любит носить худи и регланы в руках, когда выходит солнце. Но теперь это точно станет модно.

Также дизайнеры бренда Saks Potts явно дали понять, что в следующем летнем сезоне можно смело носить верх и даже низ от купальника как самостоятельные вещи в модном образе.

А на третий день Недели моды в Копенгагене удивил показ бренда Latimmier, который продемонстрировал настоящее офисное безумие. На подиум вышли модели в рубашках и брюках, изрезанных шредером, декорированных разорванными документами и шариковыми ручками.

Показ Latimmier

Таким образом дизайнер и владелец бренда Эрвин Латимье переосмыслил образ "Волка с Уолл-стрит", показав, что удачливые бизнесмены на самом деле ничего не контролируют.

Напомним, ранее Фокус писал о том, чем поразила новая коллекция бренда из Нидерландов Viktor&Rolf.