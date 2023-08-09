"Без депиляции не может быть 10 из 10": Остапчук угодил в сексистский скандал (фото, видео)

Скандал разгорелся после выпуска шоу Остапчука "Мекнув — питайте", на котором он с певцом Позитивом и блогером Богданом Буше обсуждал женщин.

В Сети разгорелся скандал вокруг шоумена Владимира Остапчука, певца Позитива и блогера Богдана Буше. В недавнем выпуске YouTube-шоу Остапчука "Мекнув — питайте" они обсуждали отношения между женщинами и мужчинами. И один из вопросов касался растительности на женском теле. Именно этот эпизод стал вирусным и стал обсуждаться зрителями шоу Остапчука и украинскими знаменитостями. На высказывания Остапчука отреагировали alyona alyona, Маша Ефросинина, Ольга Полякова и прочие знаменитости.

Фокус выяснил, как развивались события, и извинился ли Остапчук за свои высказывания, которые многие сочли оскорбительными.

С чего начался скандал

Скандальный выпуск шоу "Мекнув — питайте" вышел шесть дней назад. И сейчас у него 11 тысяч дизлайков и только 3,5 тысячи лайков. В шоу приняли участие певец Позитив и блогер Богдан Буше. Они обсуждали отношения между женщинами и мужчинами, в частности, что их больше всего привлекает в женщинах; должна ли женщина зарабатывать больше мужчины; как начать разговор о минете и как заговорить о сексе, также подробно выясняли, что такое целлюлит и могли бы они встречаться с девушкой, которая "тяжелее их".

Шоу Владимира Остапчука "Мекнув — питайте"

Одной из обсуждаемых тем стала депиляция. Этот фрагмент и стал вирусным.

На вопрос, нормально ли то, что у девушки могут быть волосы на теле, Позитив, Остапчук и Буше ответили отрицательно.

"Мне вообще не ОК. Я считаю, что девушка должна быть выбрита повсюду. Эстетично меня это коробит. Это ваша жизнь, но я смотрю на это и думаю: "Ну окей, тогда Карпаты в безопасности". Делайте депиляцию, чтобы все было хорошо и красиво, потому, что мы тоже стараемся быть красивыми", — сказал Остапчук.

Богдан Буше добавил, что "девушка без депиляции не может быть 10 из 10", а Позитив резюмировал, что в таком случае "всем будет тепло".

Позже этот эпизод Остапчук опубликовал в своем TikTok.

После эфира в TikTok и прочих соцсетях Остапчука и его гостей осудили за подобные высказывания. И отметили, что это сексизм, обсуждать внешность женщин таким образом.

Реакция на критику украинских звезд

На шоу Остапчука отреагировали не только его зрители, но и его коллеги по шоу-бизу. Так, телеведущая Маша Ефросинина заявила, что делает с собой только то, что хочется именно ей самой.

Пост Маши Ефросининой Фото: Скриншот

"Для себя, девушки, каждая из нас и есть 10 из 10. И была бы всегда, если бы не вылупки, которые всю нашу жизнь считают нужным указывать на то, что что-то у нас не так", — подписала она свое селфи.

Также высказалась певица alyona alyona, опубликовав свое фото в купальнике.

Пост alyona alyona Фото: Скриншот

"Ограниченные люди всегда пытаются ограничить других, но есть люди без границ. Они не оценивают других людей, живут в мире и гармонии с собой и другими", – подписала снимки певица и одной из первых, кто ее поддержал, стала певица Ольга Полякова, написавшая в комментариях: "Это круто!".

Полякова опубликовала в своем Instagram-stories видео, на котором показала свою младшую дочь Алису с волосами на ногах и отметила, что ее "прекрасный волосатый ребенок" сам будет решать, что делать со своим телом. Алиса поддержала мать, заявив: "Хочу быть волосатая и буду. И мне наплевать на вас".

Также флешмоб поддержала победительница 12 сезона реалити-шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая.

Пост Екатерины Лозовицкой Фото: Скриншот

Девушка опубликовала свое фото в купальнике и отметила, что она, по меркам Остапчука не 10 из 10.

"У меня есть растяжки. У меня есть целлюлит. У меня есть морщины. У меня бывают синяки под глазами. Мое тело с утра может отечь. У меня растут волосы не только на голове. И этот список вполне нормальных вещей можно продолжать еще очень долго", — написала она под фото, отметив, что "инстаграмная красота есть только в инстаграме".

"А вы, девушки, прекрасны со всеми своими плюсами и минусами. Помните про это. У меня все", — резюмировала Лозовицкая.

И поддержал флешмоб Владимир Дантес, запостив шутливую песенку про то, что не стоит брить ноги.

Реакция Владимира Дантеса

Реакция участников шоу "Мекнув — питайте"

Певец Позитив опубликовал видео, в котором пояснил, что его слова о депиляции были выражением его лично мнения, а не попыткой навязать его другим или дискриминацией.

Реакция певца Позитив

"Меня спросили – я ответил как мужчина, которого не привлекают волосы на теле женщины. У каждого есть свои личные предпочтения, подчеркиваю личные. Каждый человек имеет право на самовыражение, как он или он себя более комфортно чувствует, в душе и снаружи. И считаю, что кенселить человека за личное мнение или вкус неправильно, потому что тогда непонятно, за какую свободу самовыражения мы боремся", — заявил певец, добавив, что "если курсы депиляции стали настолько популярны именно из-за мнений мужчин, мне жаль, и прошу прощения за это у девушек".

Блогер Богдан Буше ничего не написал по этому поводу.

А Владимир Остапчук отреагировал. Сначала он опубликовал в Instagram видео с объяснениями, но затем удалил его, а доступ к странице ограничил. Скриншоты своего заявления он разместил в Facebook.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

"Мужчина имеет право говорить, что ему нравятся бритые девушки. Это личное пристрастие, а не сексизм до тех пор, пока мужчина не говорит, что женщина – это не женщина, если она не выбрита", – написал он, добавив, что волосы на теле женщины – это нормально, а на теле именно его женщины – нет.

После он отреагировал и на критику от коллег по шоу-бизнесу. Он опубликовал свое селфи в постели и написал, что обожает обсуждать с "уважаемыми "коллегами" серьезные проблемы, предложив пообсуждать их самих.

Пост Владимира Остапчука Фото: Скриншот

"Потому что злорадствовать и на этом повышать свой рейтинг за счет меня вы умеете, но о себе так часто забываете, к сожалению. Да нельзя, вы у себя одни, поэтому говорите больше о себе, а не других", — написал Остапчук.

Он обратился к коллегам, не называя их полными именами. Но журналисты предположили, что вначале ведущий обратился к Владимиру Дантесу, который якобы ранее сам обсуждал депиляцию у девушек.

После – к Маше Ефросининой, вспомнив, как она говорила, что мужчина обязательно должен больше зарабатывать.

А напоследок – к Алексею Дурневу, который прокомментировал несколько публикаций.

Один из комментариев Алексея Дурнева Фото: Скриншот

Алексею Остапчук написал, что до войны он сам нелицеприятно называл девушек, а сейчас его "тянет в инфопространство россиян".

"Вы все 10 из 10 в своем умении зас***рать других и не обращать внимание на себя. Такие все святые — даже страшно… Шакалий экспресс отправляется со станции "Небесная канцелярия" — всем приготовиться", — резюмировал шоумен.

Напомним, ранее Владимир Остапчук оказался в центре скандала, когда выехал из Украины, чтобы провести в качестве ведущего день рождения жены российского олигарха Леонида Арапова Юлии Буряк. Владимир после подтвердил, что он действительно был ведущим на вечеринке, но не знал, что на мероприятии будут граждане РФ.