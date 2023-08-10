"Шакалий экспресс": Остапчук резко ответил Дантесу и Ефросининой на критику своих высказываний

Шоумен припомнил давние заявления своих звездных коллег.

38-летний украинский телеведущий Владимир Остапчук резко ответил Владимиру Дантесу, Алексею Дурневу и Маше Ефросининой на критику своего шоу "Мекнув — питайте" и высказывания о том, что "небритые женщины некрасивые".

"Уважаемые "коллеги", как же я обожаю обсуждать с вами серьезные проблемы. Поговорим о ваших?" — начал свое обращение шоумен.

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Владимир Остапчук

Сначала Остапчук обратился к певцу Владимиру Дантесу, который накануне записал короткий ролик в Instagram с песней, в которой призывает женщин не бриться и оценивает их на 10\10. Шоумен вспомнил высказывания самого музыканта полугодовой давности о том, что у него детская травма от небритых ног его учительницы.

Владимир Дантес

"Слово "переобуваться" вам о чем-то говорит?" — спросил Владимир Остапчук.

Дантес уже отреагировал и записал обращение в своих соцсетях, в котором призвал Машу Ефросинину, Алексея Дурнева, Алену Алену, Юлию Санину перестать "буллить" своего коллегу по цеху. А подписчикам музыкант ответил, что считает, что женщина имеет право делать то, что сама хочет.

Фото: Скріншот

Затем Остапчук обратился к Маше Ефросининой, которая стала на защиту женщин. Он вспомнил, как в шоу "Взрослые девочки" телеведущая и певица Оля Полякова говорили, что мужчины должны зарабатывать больше.

"Не посмотрят ли ребята шоу и не начнут комплексовать из-за того, что если мало зарабатывают, то их женщина будет в этом упрекать и обсуждать?" — спросил ведущий.

Маша Ефросинина вступилась за женщин

Также Остапчук обратился к Алексею Дурневу и вспомнил его оскорбительные высказывания в сторону женщин.

"А сейчас, кстати, зачем-то тянешь в инфопространство россиян. Зачем строить на них контент?" — отметил шоумен.

"Вова, не останавливайся, нужно еще больше кринжа☺️", — написал в комментариях Алексей Дурнев.

"Такие все святые — аж страшно… Шакалий экспресс отправляется со станции "Небесная канцелярия" — всем приготовиться", — закончил свою "речь" Остапчук.

Напомним, в июне 2023 года шоумен выехал в Грецию, чтобы провести вечеринку, на которой были россияне.

Также Фокус писал о начале скандала с сексистскими высказываниями Владимира Остапчука.