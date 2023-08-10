Сидни Суини снялась для обложки глянца в стиле 1990-х и дала откровенное интервью

25-летняя Сидни стала настоящей звездой после нашумевшего сериала "Эйфория".

Сидни Суини, исполнившая в "Эйфории" роль старшеклассницы Кэсси Ховард, сейчас называют одной из самых многообещающих актрис своего поколения. 25-летняя Сидни дебютировала в 2008 году в зомби-хорроре, а теперь готовится к съемкам в супергеройском блокбастере "Мадам Паутина". И в перерывах между съемками Сидни снялась в фотосессии в стиле 1990-х для Variety и рассказала о себе.

За последние пару лет было много обеих сторон Суини — актера и женщины. В последнее время у Суини стало очень много предложений: фильм Marvel "Мадам Паутина" находится в разработке, как и перезагрузка культовой "Барбареллы".

И она стала объектом бесконечных спекуляций, таблоиды обсуждают ее личную жизнь и ее семью.

"Иногда я чувствую себя подавленной. Трудно сидеть сложа руки и просто смотреть, и не имея возможности постоять за себя", — признается актриса.

Детство Сидни провела в маленьком городке Спокан на границе штатов Вашингтон и Айдахо. Трудно в это поверить, но она редко смотрела телевизор. Вместо этого она сосредоточилась на чтении таких книг, как сериал о Нэнси Дрю и "Город Эмбер", и играла на улице со своим братом. Она до сих пор берет с собой книги на съемки, чтобы прочесть пару глав в перерыве.

С тех пор как она начала ходить на прослушивания в 12 лет, Суини подробно описывала жизнь каждого из своих персонажей в том, что она называет "книгами персонажей". Это помогало подготовиться к съемкам.

"Я хотела убедиться, что в персонаже нет ни моих собственных воспоминаний, ни моей личной жизни", — говорит актриса, отмечая, что создание нового образа для каждого прослушивания позволяло какой-то неприкосновенной части себя оставаться ее собственной.

Сидни Суини для Variety

Она даже пыталась править статью в Википедии о себе, где утверждается, что ее отец – врач. "Вот бы он был врачом — жизнь была бы немного другой! Я пробовала писать по электронной почте, но они ничего не изменили", — шутит актриса.

Даже несмотря на напряженный график Сидни Суини, ее семья всегда на первом месте — ее отец прилетел на фотосессию в Variety, чтобы увидеть ее, хотя, по ее словам, они не обсуждают ее работу в деталях.

"Он живет на ранчо в Мексике, у него нет ни интернета, ни сотовой связи. Я просто знаю, что он гордится мной", — говорит актриса. А ее мать была адвокатом по уголовным делам и отошла от дел, когда родила детей, потому что не могла совмещать мрачную сторону своей работы и материнство.

"Моя мама росла практически без всего. Она получила GED, когда ей было 16 лет; она работала на пяти работах, чтобы закончить школу; она заботилась о своих братьях; она заботится обо всех. Невероятно видеть, откуда она пришла, и иметь возможность показать ей этот мир сейчас", — говорит Сидни, отмечая, что ее родители поддержали ее, когда она нашла свое место в Голливуде. И она всегда знала, что они примут ее, если ничего не получится.

Наконец, она получила главную роль в подростковом сериале Netflix 2018 года "Сплошной отстой!" за которым последовали привлекающие внимание роли в "Рассказе служанки" и "Острых предметах".

Но поскольку Суини следовала своим амбициям, ее родители развелись и объявили о банкротстве. "Мои родители многим пожертвовали, чтобы поддержать мою мечту, и так много потеряли при этом. Я просто чувствовала ответственность показать им, что это того стоило", — говорит она.

Говоря о "Эйфории", которую критиковали за излишнюю откровенность, Сидни говорит, что сериал помог ей обрести свою силу. Они очень подружились с другими актерами. Так что она тяжело переживала смерть коллеги Ангуса Клауда.

Актер умер в возрасте 25 лет. И его друзья опубликовали посты в соцсетях, чтобы почтить его память.

"Это самая сложная вещь, которую мне когда-либо приходилось публиковать, и я изо всех сил пытаюсь найти правильные слова", — написала Суини в своем Instagram. "По тебе будут скучать больше, чем ты думаешь, но я так счастлив, что знал тебя в этой жизни".