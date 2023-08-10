Ребел Уилсон рассказала о выздоровлении после травмы на съемках фильма (фото)

Знаменитость показала, как сейчас выглядит, и поблагодарила поклонников.

43-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон обратилась к поклонникам после того, как на прошлой неделе потерпела несчастный случай во время съемок боевика в США. Коротким видео звезда экрана поделилась в своем Instagram.

Ребел поблагодарила подписчиков за наилучшие пожелания и сообщила о своем выздоровлении. Актриса продемонстрировала рану на носу, которая образовалась после того, как ее ударили прикладом пистолета.

Звездная блондинка снимала последние сцены в фильме "Крепкая невеста" в Саванне, штат Джорджия, когда произошел инцидент, в результате которого ей наложили три шва.

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Уилсон появилась в своем видеообращении с длинными волосами, зачесанными назад, и в синей джинсовой рубашке, которую она оставила расстегнутой на шее. Поблагодарив поклонников за пожелания, актриса сказала, что ее выздоровление идет по графику.

"На самом деле я невероятно исцелилась", — сказала Ребел, показывая маленький красный шрам на носу.

Ребел Уилсон Фото: Скріншот

"Швы разошлись из-за несчастного случая на съемочной площадке на прошлой неделе", — продолжила звезда "Идеального голоса".

"Меня ударили прикладом пистолета по лицу. Так что это был полный несчастный случай и это был такой шок. Но, к счастью, я очень хорошо заживаю, и я хотела поблагодарить всех за добрые пожелания", — отметила австралийская знаменитость.

Ребел Уилсон с невестой Рамоной Агрумой Фото: Getty Images

Напомним, Ребел Уилсон попала в больницу.

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