Дочь Идриса Эльбы дала откровенное интервью о взрослении и мечтах

Исан Эльба дебютировала в сентябрьском выпуске Tatler Best Dressed.

Дочь известного британского актера Идриса Эльбы дебютировала в новом номере журнала "Татлер". Девушка, которая сейчас делит свое время между Лондоном и Нью-Йорком, рассказала о мечтах стать актрисой.

Для журнала Исан позировала в джинсовом платье от модного бренда Magda Butrym за 765 фунтов стерлингов и украшениях POR от The Hirst Collection.

В своем она любит постить фотографии в модных образах в стиле начала 2000-х, но это ее первая редакционная фотосессия и интервью.

Исан – дочь британского актера Идриса Эльбы и его бывшей жены Ханны "Ким" Норгаард, с которой он развелся в 2003 году. 21-летняя девушка делит свое время между Лондоном и изучением кино в Нью-Йоркском университете.

"Мне кажется, что когда ты в Нью-Йорке, вокруг такая суматоха, что я чувствую, как отдаляюсь от своей семьи. Так что возвращение сюда похоже на более стабильную домашнюю жизнь. Я буду заниматься пилатесом, тусоваться с друзьями, ходить на пикники", — говорит Исан.

Она очень рада тому, что попадет на страницы журнала. И говорит, что это ее лучший день.

Идрис Эльба с дочерью Исан

"Это был мой первый раз, когда я участвовала в настоящей съемке. Я, честно говоря, получила удовольствие, просто позируя, нанося макияж и наряжаясь", — признается девушка.

Но позировать фотографам для нее не впервой. В конце концов, она впервые вышла на красную дорожку, когда ей было всего семь лет, на премьере фильма "Папины маленькие девочки".

Исан шутит, что хоть сейчас ей и нравится розовый цвет, когда отец выбрал для нее платье именно этого оттенка и она его ненавидела. Впрочем, статус дочери знаменитого отца имеет свои преимущества.

"Я познакомилась с Бейонсе! Мой отец был с ней в кино. Я говорила о ней весь день и продолжала говорить: "Папа, я хочу познакомиться с Бейонсе!", и в конце концов он сделал это. И я был потрясена. Затем я снова увидела ее в прошлом году на премьере, и она меня вспомнила. Она сказала моему отцу, что я выросла и назвала меня красивой. Я подумала: "Боже мой, Бейонсе только что назвала меня красивой!" — с искренним восхищением вспоминает Эльба.

Журналистка спрашивает ее о том, что она чувствовала, когда ее отец был признан "Самым сексуальным мужчиной из ныне живущих" по версии журнала People в 2018 году, на что она в шутку ответила: "Я стараюсь не обращать на это внимания. Иногда я просыпаюсь от кошмаров в холодном поту, думая об этом".

Исан Эльба Фото: Tatler

Но, думая о том, чем она хочет заниматься, Исан хочет связать свою жизнь с кино, как и ее отец.

"Я хочу быть продюсером. Я выросла на съемочных площадках, и я была рядом с ними всю свою жизнь, так что это было легко. Когда я была намного моложе, я думала, что хочу стать ветеринаром, но как только я поняла, чем занимались мои родители — а они мои кумиры, — я поняла, что хочу быть в киноиндустрии", — делится Эльба.

Отец Исан поддерживает ее, так же как и ее мать и ее мачеха Сабрина Даур, жена Идриса. Исан дружит с мачехой. И восхищается ее стилем.

Исан Эльба со своим отцом

"Всякий раз, когда я захожу в ее гардеробную и беру вещи, это, как сон", — признается девушка.

Напомним, недавно в эфир вышел новый сериал с Идрисом Эльбой. В "Захваченном рейсе" он играет переговорщика, который успел на рейс до Лондона в последнюю минуту и пожалел об этом, когда самолет был захвачен.