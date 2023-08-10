В Калифорнии 30 воров среди бела дня ограбили магазин Yves Saint Laurent на $300 тыс. (видео)

Как модно судить по опубликованным кадрам, среди грабителей были как мужчины, так и женщины, хоть они и скрыли свои лица под масками и капюшонами.

Ограбления люксовых магазинов становятся все более частым явлением, а воры – наглеют на глазах. Сначала 1 августа неизвестные ограбили ювелирный магазин Piaget в центре Парижа, унеся украшений на сумму от 10 до 15 миллионов евро, а теперь злоумышленники среди бела дня обокрали бутик Yves Saint Laurent в Глендейле, штат Калифорния, пишет New York Post.

По информации издания, группа из не менее 30 воров нагло ворвалась в заведение и вынесла оттуда товаров на $300 тысяч.

Ограбление попало на камеры наблюдения

Видео кражи, которое попало к журналистам, показывает, как подозреваемые в темной одежде мчатся в магазин элитной моды в торговом центре Americana at Brand после 17 часов вечера, а затем покидают его с вещами в руках.

Мужчина, похожий на водителя службы доставки, дерется с одним из подозреваемых, когда тот пытается сбежать из магазина, но вор убегает и прыгает в движущийся автомобиль, который на высокой скорости уезжает прочь.

Слышно, как один человек говорит курьеру, что "не стоит" причинять боль.

Полицейское управление Глендейла подтвердило факт ограбление, количество подозреваемых и предположительную сумму ущерба. Начальник полиции Мэнни Сид поклялся в заявлении, что "этот вид преступной деятельности не будет терпим в Глендейле".

"Полицейское управление Глендейла расследует все версии и использует все доступные ресурсы, чтобы задержать виновных и привлечь их к ответственности", — сказал Сид, добавив, что количество правоохранителей на улицах города будет увеличено..

Компания Caruso, владеющая торговым центром, где было совершено ограбление, пообещала вознаграждение в размере $50 тысяч за информацию, которая поможет задержать преступников.

Волна ограблений люксовых бутиков зацепила и другие страны. 7 августа в 5:30 утра в Барселоне (Испания) ограбили бутик Chanel, врезавшись автомобилем в витрину. Стоимость ущерба и другие подробности не сообщали, но, по словам полиции и местных жителей, такое часто происходит тут с люксовыми магазинами. Неделю назад таким же образом с помощью авто ограбили магазин Louis Vuitton.

Витрину Бутика в Барселоне грабители протаранили автомобилем, чтобы попасть внутрь Фото: Соцсети

Ранее Фокус писал, что в июне 2023 года ограбили дом актера Пира Броснана.