Рами Малек подтвердил отношения со звездой "Короны" Эммой Коррин

Месяц назад пару впервые увидели вместе и с той поры Рами и Эмма уже сходили на несколько свиданий.

Рами Малек косвенно подтвердил отношения со звездой сериала "Корона" Эммой Коррин. Ведь парочка уже сходила на несколько свиданий во время которых актеры целовались. Об этом пишет The Sun.

42-летний обладатель "Оскара" и 27-летняя звезда сериала Netflix, которые идентифицируют себя как небинарные , наслаждались чередой свиданий после расставания актера с 29-летней Люси Бойнтон.

Рами Малек и его бывшая девушка Люси Бойнтон

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В среду пара, казалось, не была против того, чтобы их видели на свидании. Они обнимались и целовались за обедом в ресторане Buoy and Oyster в Маргейте, Кент.

"Они были очень страстными и смотрели друг другу в глаза. Они целовались и, казалось, не возражали против того, кто мог их видеть", — сказал еще один посетитель ресторана, добавив, что актеры казались "совершенно одурманенными друг другом" и не обращали внимания ни на кого другого.

Сообщается, что пара заказала блюдо из морепродуктов за 125 фунтов стерлингов, а также две дорогие бутылки вина.

Эмма Коррин

Впервые они были замечены вместе на концерте Брюса Спрингстина BST в Гайд-парке в Лондоне 8 июля.

Это произошло после сообщений о том, что звезда фильма бондианы "Не время умирать" и его подруга Люси расстались после более чем пяти лет совместной жизни.

Подтверждение их расставания появилось после нескольких месяцев спекуляций, поскольку пару не видели вместе с момента вручения наград BАFTA Awards в Лондоне в феврале.

Ранее в этом месяце источник сообщил, что пара разошлась в начале этого года.

Люси Бойнтон, сыгравшая Мэри Остин, "почти жену" Фредди Меркьюри, в "Богемской рапсодии", как считается, начала встречаться с Рами вскоре после съемок фильма. Актер даже публично признавался ей в любви.

Ранее Рами встречался с актрисой и коллегой по сериалу "Мистер Робот" — Поршей Даблдэй, но в 2017 году пара рассталась.

Но он невероятно скрытен, когда дело касается его личной жизни и игнорирует соцсети.

Источник в Голливуде рассказывал: "Рами очень скрытен. Но он, как кошачья мята для дам, потому что он такой милый и очаровательный. Но он никогда не говорит о своей личной жизни".

Напомним, ранее Фокус писал о том, что могло быть первым свиданием между Эммой Коррин и Рами Малеком.