Календарь красоты на вторую половину августа 2023 года: когда лучше делать процедуры
Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал.
Лунный календарь красоты на вторую половину августа 2023 года:
Стрижки и окрашивания волос: 15, 17-19, 21, 23, 27-30 августа
Маникюр и педикюр: 17, 28 августа
Похудение: 17-30 августа
Удаление пигментных пятен, бородавок: 17, 28 августа
Эпиляция и депиляция: 23, 24, 28, 29, 31 августа
Массаж и процедуры от целлюлита: 23, 24, 28, 29 августа
Хирургические операции: 17-30 августа
Лечение зубов: 17-30 августа
Также астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (17-30 августа) важно позаботится о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (31 августа) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.
Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl