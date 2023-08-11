Календарь красоты на вторую половину августа 2023 года: когда лучше делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал.

Лунный календарь красоты на вторую половину августа 2023 года:

Стрижки и окрашивания волос: 15, 17-19, 21, 23, 27-30 августа

Маникюр и педикюр: 17, 28 августа

Похудение: 17-30 августа

Удаление пигментных пятен, бородавок: 17, 28 августа

Эпиляция и депиляция: 23, 24, 28, 29, 31 августа

Массаж и процедуры от целлюлита: 23, 24, 28, 29 августа

Хирургические операции: 17-30 августа

Лечение зубов: 17-30 августа

Также астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (17-30 августа) важно позаботится о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (31 августа) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl